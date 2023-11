ArKodorpstheater start 45ste speeljaar met tragikomedie: Lachen troef in strijkcentrale

Met ‘De Strijkcentrale’ biedt het ArKodorpstheater tussen vrijdag 24 november en zaterdag 2 december zes avonden toneelplezier in CC ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13 in Ardooie.

De toneelgroep hoopt daarmee de toneeltrein weer stevig op de rails te zetten. “We zijn momenteel aan onze 45ste speeljaar toe. Meestal brengen we twee stukken per jaar. Enkel corona kon ons van de planken houden. En de voorjaarsproductie werd vervangen door een geslaagd gastoptreden over de Grooten Oorlog in de Westhoek. Maar nu zijn we terug met onze eigen mensen in de hoofdrol. Ze werken hier in de strijkcentrale van de familie Valcke. Breng gerust je lach mee, maar laat de strijk thuis want er hier is werk genoeg”, knipoogt Greet Depovere, voorzitter van ArKodorpstheater.

Tragikomedie

De Strijkcentrale is een tragikomedie naar het werk van Severine en Piet Vancompernolle. De familie Valcke baat een strijkcentrale uit. Carl Bouvry kruipt in de rol van de oudste Valcke en runt het familiebedrijf samen met de jongere Wim Vindevogel. Ze hebben vijf werknemers in dienst. Conny Folens zit in de rol van Chrissie. We zien Eveline Debusschere als Marijke. Anja Werbrouck is te zien als Kim. Sibylle Vanhaverbeke is Gira. Klaas Demeulenaere moet al dat vrouwelijk geweld in toom houden want hij is Willy Waste.

De Strijkcentrale brengt het verhaal van een familiebedrijf na het overlijden van oprichter en zaakvoerder Aimee die samen met zijn vrouw de zaak runde. Nu is de zaak in handen gekomen van de kinderen. De oudste zoon is de arrogante big boss die vanuit zijn bureau toekijkt op de werkzaamheden in de strijkcentrale. De jongste zoon is er actief op de werkvloer en coördineert er vol ambitie de activiteiten. Hij koestert plannen om de strijkcentrale uit te breiden. De strijksters op de werkvloer hebben elk hun eigen zorgen en ook Willy Waste, de chauffeur van dienst, is niet zonder zorgen…

Kaïn en Abel

De Strijkcentrale is een tragikomedie over vuile en verse was, over warme soep, vriendschap en trouw, verraad en ambitie. Het is een stuk met een bijzonder hoog Kaïn-en-Abelgehalte. Als dat maar goed afloopt.

Wie kaarten wil voor een van de zes voorstellingen moet die online bestellen. De aankoop van de tickets is pas geldig na betaling. Op onderstaande website staat een QR-code. Kaarten kosten tien euro en jongeren tot 12 jaar betalen slechts één euro.

De speeldata zijn 24 november om 20 uur, 25 november om 20 uur, 26 november om 17.30 uur, de midweekvoorstelling op 29 november om 20 uur, en 1 en 2 december, telkens om 20 uur.

Kaarten worden niet teruggenomen en moeten getoond worden aan de ingang van de zaal (eventueel via de smartphone).

Info: www.arkodorpstheater.be