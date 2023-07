Ardoois Dorpstheater bereidt opnieuw eigen productie voor

Arko Dorpstheater schakelt dit najaar voor de productie opnieuw naar eigen toneelwerk over.

Reeds 45 jaar boeien ze Ardooie met toneel. In het voorjaar zetten ze geen eigen cast op de planken, maar werd voor het eerst een gastoptreden opgevoerd. Bart Cafmeyer en Kobe Sercu waren de acteurs als verteller en muzikant in ’t was ol weg, een beklijvend verhaal uit de Westhoek in postoorlogsperiode.

Heft in eigen handen

Maar nu pakken ze het heft weer in eigen handen. Voorzitter Greet Depovere riep de cast bijeen en licht een tip van de sluier op. “We zijn ermee begonnen en op die eerste bijeenkomsten was de lezing van het script van De Strijkcentrale de belangrijke aanzet. We kozen voor een tragikomedie van Severine en Piet Vancompernolle. Stephanie regisseert voor de eerste maal het Arko gezelschap. Die eerste lezingen zorgden reeds voor billenklets. Wat zal dat eind november en begin december dan worden?”

Greet gaf ons reeds de data, die zijn 24, 25, 26 en 29 november en 1 en 2 december. (JM)