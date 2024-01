Antigone organiseert Kortrijkse première van La montagna è finita: “Edoardo Ripani keert terug naar zijn geboortestreek”

Zaterdag 20 januari om 20u15 staat de Kortrijkse première gepland van La montagna è finita in Antigone. In deze nieuwe documentaire voorstelling keert de Brusselse-Italiaanse theatermaker Edoardo Ripani terug naar zijn geboortestreek, de centrale regio van de Apennijnen in Italië. “Een tocht langs plaatsen die verhalen vertellen over de bewoners.”

Tussen augustus 2016 en januari 2017 veranderden drie sterke aardbevingen langs de Apennijnen het landschap. De aardschok was de laatste en meest dramatische gebeurtenis voor de regio in een hele periode van depressie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het gebied is verworden tot één van de “vergeten plekken” in Italië en Europa, maar deze situatie is verre van uniek. De laatste decennia raakten gebieden over heel Europa gemarginaliseerd door natuurrampen en een haperend infrastructureel herstel, ontvolking, economische crisis: de tol van de globalisering.

“Mijn reis begint in 2016. Terwijl de aarde beefde in mijn geboorteregio werd mijn vader getroffen door longkanker. De tumor werd ontdekt op 5 januari 2017, op 1 juni van datzelfde jaar overleed hij. Mijn vader stierf samen met zijn geliefde bergen”, vertelt Edoardo Ripani. De theatermaker en performer is opgeleid als acteur in de Marken (Italië) en behaalde in 2018 een Master in Theaterregie aan de RITCS School of Arts in Brussel. Als acteur heeft hij gewerkt bij verschillende theatergezelschappen. Momenteel is Edoardo actief in participatieve projecten in Brussel bij Transfocollect en het Italiaanse Centrum voor Sociale Actie (Casi-UO) in Anderlecht. Hij is docent aan het RITCS – School of Arts, waar hij de workshop Transversaal Atelier geeft rond een stedelijke documentaire praktijk.

“La montagna è finita wordt een tocht langs plaatsen die verhalen vertellen over de bewoners. Aan de hand van die persoonlijke en lokale focus richt ik mij tot alle Europeanen, met een universeel verhaal van menselijke en sociale verschraling, tegenover de economische en bureaucratische winning machine.”