‘Angelo en Angelique’ in het cc

Op 18, 19, 22, 23 en 24 november speelt Hoger Op voor de 36ste keer een komedie in cc De Beuk. Het stuk heeft in feite twee titels. De officiële naam luidt ‘Op het verkeerde been’, maar alle spelers hebben het constant over de lotgevallen van ‘Angelo en Angelique’. Miria Defever speelt al voor de derde keer mee met het toneelgezelschap.

“Het is een hobby waarbij een mens al eens uit zijn comfortzone moet komen”, aldus Miria (53), die getrouwd is met Jean-Claude Decleir en langs de Staatsbaan woont. “Ik ben erin gerold via enkele ouders van kinderen waarmee onze zoon op school zat. In 2017 speelde ik voor de eerste keer mee in de jubileumproductie Te Laat, ook alle kinderen van de spelers speelden daar in mee, dus ook mijn zoon Tom. Daarna bleef het een paar jaar stil in toneelland en toen kwam corona en kon er twee jaar geen toneel gespeeld worden. In 2022 mocht ik in een nonnenhabijt kruipen voor de komedie No Nonsense, terwijl ik dit jaar in de huid kruip van Steffi, een vurig type dat gedumpt werd door haar vrijer. Het stuk gaat over twee boezemvrienden, Angelo en Angelique. Ze willen deelnemen aan een verkleedwedstrijd, maar dat loopt volledig uit de hand en ze komen van het ene misverstand in het andere terecht. Ik ben er zeker van dat het publiek zich zal amuseren, want het is een billenkletser van formaat.”

Online tickets

“Onze decorploeg zal zijn uiterste best doen om de sfeer van een chaletje hoog in de bergen van Zwitserland zo getrouw mogelijk weer te geven en ook alle spelers zijn al in form. We repeteren twee keer per week op dinsdag- en donderdagavond met de voltallige ploeg. Dat zijn Bianka Vandaele, Vanessa Vermote, Dorine Onraedt, Rita Berteloot, Heidi Pype, Franky Vandaele, Marc Depuydt, Jeffrey Dael en ikzelf. De regie is in handen van Ann Vergote. Nieuw dit jaar is dat onze kaartenverkoop volledig digitaal is. Je bestelt je kaarten online via onze website, je kiest je eigen plaatsen en je betaalt online, makkelijker kan niet. We hebben voor elke voorstelling nog een aantal kaarten over, dus wie nog geen tickets heeft, kan ik alleen maar aanraden om er zo snel mogelijk werk van te maken”, besluit Miria. (JDK)

Tickets aan 10 euro kan je bestellen via www.hogeropkortemark.be