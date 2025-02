Al 100 shows in Casino Foyer in Kursaal Oostende gepland: Gratis openingsavond met kijk op verbouwingswerken

De pop-up van Kursaal Oostende is een schot in de roos. “We dachten aan 50 optredens en het zijn er meer dan het dubbele”, luidt het. Artiesten en promotoren zijn lovend. Op vrijdag 28 februari is er een (gratis) openingsavond ‘Oostende on Stage’.

“We deden eind 2024 al try-outs en openen nu de concertzaal definitief. Er kunnen 1.500 mensen in voor optredens zoals van Francisco en Nathalies Meskens met staand publiek en 800 voor zittende concerten. “De ticketprijzen variëren van 25 euro voor comedy, tot 40 euro voor concerten en prijzen tot 55 euro internationale shows”, zo duidt Gwen Nys. “De voorverkoop loopt erg goed. We hebben jaarlijks een kwart miljoen bezoekers en die geven goede scores. Ze willen er opnieuw bij zijn voor de nieuwe reeks concerten.” Met meer dan 100 optredens tot eind 2026 wordt Casino Foyer een vaste waarde, in afwachting van de afwerking van het auditorium als zaal voor optredens tot 3000 toeschouwers.

Terugval

Schepen voor toerisme Niko Geldhof (Vooruit) : “Het Kursaal is onze muziektempel en we willen aan Oostendse bands de kans geven om hier op te treden tijdens de openingsavond. Met 250.000 bezoekers is Kursaal Oostende ook een economische motor. “Sinds de sluiting van het auditorium voor verbouwing is er een impact voor de horeca. 30 à 40 procent van de bezoekers maakt er een beleving van en als dat aantal daalt, dan heeft dat een impact op de horeca en het shoppen. De horeca spreekt van een daling tussen 20 en 40 procent.”

Organisatoren

Pieter Dewulf (Comedyshows) : “Hier kun je ook tyritbutebands zien. Tegenwoordig zijn dat volwaardige shows. Wij programmeren hier twee keer TC Arno met originele muzikanten die nog met Arno speelden en een Elvis tribute.” Ook Willy Moyaert (Concertevents) blijft trouw aan het Kursaal : “Deze zaal laat ons toe om ook concerten met staan publiek te programmeren. Op 31 mei brengen we hier de nieuwe show van Metejoor voor 1.500 mensen.”

7 keer Mohsin Abbas

Eén van de artiesten die kiest voor optredens in de foyer is Mohsin Abbas. “Ik speel eind april op uitnodiging van de Lions. Ik heb voor mezelf ook nog 6 extra shows geboekt. Drie in juni en drie in augustus waarmee ik vakantiegangers en kustbezoekers wil bereiken. Vier van de zes show zijn al uitverkocht. Ik geloof sterk in deze zaal want je hebt de sfeer van een echt theater. En de 7 shows in Oostende zorgen ervoor dat ik gewoon met de fiets kan komen werken.”

Kijkje nemen tijdens werken

Op vrijdag 28 februari is er om 19.30 uur Oostende on Stage met Bwana, Brlrs, Atmosphere, DJ Zwoeleboel, Heaver en Morml. Het gaat om een staand concert met 1500 plaatsen. Der toegang is gratis, maar men moet vooraf wel inschrijven via www.kursaaloostende.be. Op die avond en tijdens alle andere concerten in de foyer zal men via het raam met het auditorium zicht hebben op de werken in de grote zaal.