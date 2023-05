Afscheid van Arenatheater in Kortrijk tijdens happening ‘SLOOP’: “Zonder het Arenatheater zouden wij nooit geboren zijn”

Bart De Wildeman & FRIENDS werden gevraagd door de Stadsschouwburg Kortrijk om een afscheidsperformance uit te voeren naar aanleiding van de afbraak van het huidige Arenatheater. Het resultaat is het gratis afscheidsfeestje ‘SLOOP’ op vrijdag 2 juni vanaf 20 uur om nog een laatste keer de Schouwburg te beleven voor ze twee jaar sluit.

Twee van de spelers, Lode Steenhoudt en Bart De Wildeman, hebben naast hun artistieke loopbaan – Lode als documentairemaker en drijvende kracht achter ‘Chemisch Circus’ en Bart De Wildeman als theatermaker en leerkracht Woord aan het Conservatorium – een zelfde oorsprongsverhaal. “Wat weinigen namelijk weten, is dat onze beide ouders in de beginjaren van Theater Antigone samen theater maakten bij het gezelschap. Cecile Devos, Arla Theys en Lieven Steenhoudt als acteurs en Bert De Wildeman als regisseur en directeur”, vertelt Bart.

Eind jaren 60 had Theater Antigone net haar thuisplek gevonden in het nieuw gebouwde Arenatheater. “En de artistieke vonk sloeg duidelijk over want Cecilie en Lieven beleefden er hun eerste romance terwijl ook Arla en Bert er als een blok vielen voor elkaar. Met als gevolg enkele jaren later de geboortes van Lode en mezelf.”

Liefde op de planken

Dat het Arenatheater nu gesloopt wordt, is voor hen dan ook een betekenisvol moment. Om het met de woorden van Lode te zeggen: “Mijn ouders leerden elkaar kennen op de planken. Zonder Antigone en het Arenatheater zou ik er nooit geweest zijn.”

Ook Bart herinnert zich hoe het Arenthater als kleuter z’n favoriete speelplek was. “Het voelt alsof wij kinderen van het Arenatheater zijn.”

Afscheid

Spelers Ulysse Debo, Paul Mercelis, Wout Coolen, Simon Bamelis, Pieter Deprez, Lode Steenhoudt en Bart De Wildeman, en muzikanten Sabien Lesage, Bram Van Beneden, Bruno Vierstraete, Shuva Basnet en Joël Hollenberg nodigen ons uit om tijdens het allerlaatste event ‘SLOOP’ even stil te staan bij wat het Arenatheater voor Kortrijk betekend heeft en afscheid te nemen van het Arenatheater door middel van een performance dat de hele avond loopt. “Samen met spelers en muzikanten maken we een brug tussen heden en het roemrijke theaterverleden van het Arenatheater, maar we kijken ook hoopvol naar wat de toekomst brengt met een nieuw theater op dezelfde locatie. Daarom ook een vraagteken, want alles is er terug mogelijk”, aldus Bart.

“In een arena kan je je niet verstoppen, je goede en je mindere kanten zijn zichtbaar. Dat voelt enerzijds als een bedreiging, maar tevens is het geruststellend. We’re all in the same boat”, vult Lode aan.