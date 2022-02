Advocate Julie Podevyn debuteert bij Corneelkring Brielen

Op zaterdag 26 februari staat Julie Podevyn voor het eerst op de planken bij Corneelkring Brielen. Julie (29) is master in de rechten en master in het notariaat. Ze werkt bij het kantoor Duyck & Cattrysse en is verbonden als advocaat aan de balie van Ieper.

Julie vertolkt meteen een hoofdrol in het stuk geschreven door de Nederlander Chiem van Houweninge die ook auteur was van ‘Zeg ‘ns Aaa’, een van de populairste Nederlandse sitcoms die door de VARA werd uitgezonden. Het stuk wordt geregisseerd door Piet Lesage, huisregisseur van Corneelkring Brielen.

“In 2020 waren we praktisch klaar om het stuk ‘Voor alles is een tijd’ te brengen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten”, vertelt Piet Lesage. “Meer dan twee jaar later kunnen we eindelijk uitpakken met ‘Oud Speelgoed’. Een stuk over een jong koppel dat in een grote stad ergens in Vlaanderen zijn intrek neemt op de zolderverdieping van een oud herenhuis. Het gewezen schildersatelier staat vol met oud speelgoed en schilderijen die de schilder er achterliet. Het jonge koppel bestaat uit Frank en Kiki. Frank wordt vertolkt door Erwin Ruyssen en Kiki wordt gespeeld door nieuwkomer Julie Podevyn.”

Dromerig personage

Julie Podevyn woont in Vlamertinge. Ze volgde lager onderwijs in De Vlam en haar middelbaar in het college. Daarna studeerde ze verder aan de UGent. “Toneel liep altijd als een rode draad door mijn jeugdjaren”, vertelt Julie. “In familiekring staken we met Kerstmis met de neefjes en de nichtjes toneeltjes in elkaar. Mijn oma, Bertha Masschelein, was ook een echte liefhebber van toneel.”

“Als er in De Vlam of het college toneel gespeeld werd, was ik steevast van de partij. Op de universiteit was ik aangesloten bij het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) en speelde met de studentenclub toneel en revues. Ik was zelfs revue-preses. Toneel heeft mij dus altijd geïnteresseerd en als ik tijd had, was ik een trouwe bezoeker van de opvoeringen door In Deugd en Vreugd Vlamertinge en Corneelkring Brielen.”

“De rol die ik speel is een echte uitdaging. Kiki is een naïef en dromerig personage, terwijl ik meer praktisch ben aangelegd. Maar het jonge en enthousiaste zit wel in mij.”

