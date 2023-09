Actrice Jits Van Belle schittert opnieuw bij Het Prethuis: “Er kan weinig tippen aan connectie met publiek”

Met meer dan 60 voorstellingen van ‘Ernst & Vermaak’ schiet Het Prethuis opnieuw stevig uit de startblokken. Naast trouwe gezichten als Peter Bulckaen en Bianca Vanhaverbeke zien we deze keer ook Jits Van Belle opnieuw opduiken. De Gentse actrice heeft het West-Vlaams intussen helemaal onder de knie. “Het is fijn om zoveel vertrouwen te krijgen.”

Als actrice kennen we Jits Van Belle van kindertheater en televisieproducties als Marsman, Gevoel voor Tumor, Geldwolven en Familie. En alhoewel ze al meer dan twintig jaar meedraait in het vak en dus wel wat gewoon is, is het toch een pittige periode voor de actrice uit Gent.

Overdag staat ze immers op de set van De Buurtpolitie, waarbij ze een van de nieuwe gezichten is voor het komende seizoen. En tot half december vinden we haar ’s avonds op tal van podia in (West-)Vlaanderen met Het Prethuis. Daarbij kruipt ze met glans in de rol van Agnes, de ietwat strenge voorzitter van het amateurgezelschap Ernst & Vermaak, waarrond de gelijknamige theatervoorstelling draait. Overigens een iets minder uitgesproken rol dan in de vorige productie, Café Beveren, waarbij ze als dame van plezier op zijn zachtst gezegd nogal… expressief voor de dag kwam. “Ook qua kledingstijl. Een gigantisch verschil bij nu”, lacht Jits. “Al is het minstens even tof om te doen. Dat ik niet echt herkenbaar ben? Die opmerking krijg ik wel vaker als mensen mij zien na de voorstelling.”

Geen seconde spijt

Jits heeft met Theater Boutique overigens zelf een eigen theaterhuis. Met de productie WaaiHaar stond ze afgelopen zomer nog op Theater Aan Zee in Oostende. Naar eigen zeggen heeft ze niet getwijfeld toen Jeroen Maes, bezieler van Het Prethuis, belde. “We hadden elkaar nog nooit ontmoet, nee. Ik denk dat hij bij mij terechtkwam via Leen Dendievel, met wie ik in een ver verleden in de telenovelle Emma speelde. Sindsdien horen we elkaar wel vaker. Jeroen had mij uitgenodigd om naar een voorstelling te gaan kijken en voor ik het wist had ik een rol beet, en nu dus een tweede. Ik ben daar ongelooflijk blij mee. Ik heb echt nog geen seconde spijt gehad.”

De grootste uitdaging voor Jits lag bij het West-Vlaams dialect. Ze groeide immers op in het Meetjesland, liep school in Deinze en woont al 18 jaar in Gent. Het West-Vlaams mag dan wel nooit veraf zijn ze heeft ook een aantal West-Vlaamse vrienden toch is ons dialect onder de knie krijgen geen sinecure. Maar het moet gezegd: het West-Vlaams van Jits is ronduit vlekkeloos. “Ik doe mijn best”, grijnst ze. “Het publiek heeft het inderdaad vaak niet door, waardoor ze na de voorstelling in hun dialect tegen mij beginnen. Maar als het echt plat dialect is, moet ik toch goed luisteren. Ik heb me al een paar keer een buitenlander gevoeld.” (lacht) “Ik leer het fonetisch en kan ook rekenen op Stan Vangheluwe (acteur en theatermaker, red.) die bijspringt als een soort dialectcoach. Af en toe is er nog een tongbreker, maar ik hou wel van uitdagingen. Voor ik op scène ga, moet ik ook echt nog even in dat West-Vlaams duiken, anders dreig je Gentse klanken te horen. Een soort dialectopwarming dus.”

Meester in het genre

Dat Jits zoveel plezier beleeft aan het spelen, vloeit ook voort uit de manier waarop ze werd ontvangen door de Prethuis-familie. “Ik had al gehoord dat het een warm huis was en ik kan dat alleen maar beamen. Er heerst een enorme werkethiek. Mensen vragen al eens of meer dan 60 voorstellingen niet aanvoelen als bandwerk, maar het is net het tegendeel. Na elke voorstelling wordt er wel wat geschaafd of aangepast. Dat is zalig: blijven sleutelen tot het echt helemaal goed zit. Mensen onderschatten vaak dat comedy echt wérken is. Het is fijn dat we daarin zoveel vertrouwen krijgen. Jeroen weet ongelooflijk goed wat werkt en wat niet. Dit is een apart genre binnen comedy en Jeroen is daar echt een meester in. Dat zie je ook aan de manier waarop hij omgaat met het publiek. Dat geldt ook voor Kenneth (Smets, producent bij Het Prethuis, red.). Ze zijn nooit te beroerd om achteraf nog tijd voor de mensen te maken. Het is dan ook geen toeval dat er zoveel volle zalen zijn. Er komt tegenwoordig zoveel op ons af, zoveel negatieve berichten, dat mensen echt nood hebben aan een avondje zorgeloos lachen en genieten. En dat lukt perfect. Straf is dat. En ongesubsidieerd, hé! Jeroen heeft ook de gave om zulke gulle spelers samen te zetten. Van ego’s is er dan ook geen sprake. Ook nu is het een fijne ploeg. Met Bianca (Vanhaverbeke, red.) speelde ik in Café Beveren, Brecht (Callewaert, red.) ken ik van bij NTGent en Peter Bulckaen ken ik nog van bij Familie.”

Intens

Voor Jits is het intens om twee speelperiodes te combineren met een gezin. “Zelfs als we laat spelen, sta ik erop om ’s morgens aan de ontbijttafel te zitten met de kinderen. Op de vrije momenten en na deze reeks voorstellingen staat alles dan weer in het teken van het gezin en mezelf. Het kriebelt ook weer om eigen dingen te maken. Spelen geeft altijd weer energie en onder collega’s en het publiek komen zorgt altijd voor inspiratie. Af en toe geef ik theater- en drama-ateliers aan vluchtelingen en ik droom ervan om wat meer te schrijven. Maar de tijd ontbreekt vaak. Hoe dan ook is de verscheidenheid binnen mijn job geweldig. Er kan maar weinig tippen aan die connectie met het publiek als je op de planken staat. Dus ja, Jeroen mag mij altijd bellen.” (lacht)

‘Ernst & Vermaak’ van Het Prethuis speelt nog tot half december. Info, locaties en tickets via www.prethuis.be.