Achterkleindochter Flor Barbry maakt debuut op de planken

’’n Abri van Sainte Marie’ is het nieuwe toneelstuk van Flor Barbry’s Volkstoneel. Bijzonder dit jaar is het debuut van Lucie Vandelannoote (16), de achterkleindochter van Flor Barbry naar wie het toneelgezelschap genoemd werd. Flor Barbry trok het Volkstoneel van 1954 tot zijn overlijden in 1986.

Lucie is de dochter van Pascal en Evelien Leeuwerck en de kleindochter van Jef en Greta Barbry, die overleed in 1999 en tot dan een van de dragende krachten van het toneelgezelschap was. “Het is voor mij altijd een droom geweest om ooit eens mee te spelen. Ik heb dat goed vier jaar geleden al eens laten weten. Nu in het stuk een meisje van mijn leeftijd een belangrijke rol heeft, werd ik aangesproken. Ik heb meteen toegezegd. Ik volgde in zowel het lager als het middelbaar woordlessen. Als leidster bij Chiro Dokio in Reningelst moet ik wel eens een groep toespreken. Dit is natuurlijk helemaal niet te vergelijken met toneelspelen. Maar het zal wel wat helpen. Zeker weten dat ik stress zal hebben. Het wordt ook wat wennen aan de voorstellingen in de kleine gezellige zaaltjes in Frans-Vlaanderen en de klassieke ontmoetingscentra in Vlaanderen.”

Dialect van de ‘schreve’

Naar goede gewoonte wordt het toneelstuk in het dialect van de schreve gespeeld. “En dat wijkt wel wat af van het dialect dat ik thuis of op school praat onder vriendinnen. Ik heb dan ook een aantal woorden moeten instuderen.” Lucie loopt school in het LMC Poperinge, waar ze de richting welzijnswetenschappen volgt. Bijzonder elk jaar zijn de voorstellingen in Westouter zelf. “En zeker wanneer je weet dat je ouders dan de bar doen”, reageert Lucie met een kwinkslag.

Dit jaar zijn de voorstellingen in Westouter op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 december. Op zaterdag 4 november om 10 uur gaat in zaal Utendoale de voorverkoop van start voor deze voorstellingen. De deuren van de voorverkoop openen om 9 uur en de voorverkoop loopt tot 12 uur. Daarna kunnen vanaf 13 uur de resterende kaarten gereserveerd worden bij Katrien Barbry via 057 44 63 31. De voorverkoop voor de voorstellingen op vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart en zondag 3 maart 2024, verloopt op dezelfde manier en gaat door op zaterdag 13 januari 2024 van 10 tot 12 uur in zaal Utendoale. Op zondag 19 november is er in Flêtre de eerste opvoering van ’n Abri van Sainte Marie, het seizoen loopt tot en met 3 maart.