75 jaar toneelkring Wij Bouwen in Oostnieuwkerke

Toneelvereniging Wij Bouwen bestaat 75 jaar. Dat werd onlangs gevierd met een gezellig samenzijn in De Nestel in Westrozebeke.

De toneelvereniging kende geen gemakkelijke jaren. Door de coronacrisis is het reeds sinds 2019 geleden dat Wij Bouwen nog op de planken kon staan. “Maar we hopen dat in 2023 wél te doen. Door de werken aan zaal Zonneheem zal dat waarschijnlijk ook in De Nestel zijn.”

Het toneel in Oostnieuwkerke kent reeds een rijke geschiedenis. Tussen 1922 en 1938 bracht de Katholieke Vlaamse Meisjesbond er een jaarlijkse toneelopvoering. Ook enkele plaatselijke verengingen brachten nu en dan eens een toneelvoorstelling, maar het was wachten tot 1945 vooraleer er een volwaardige toneelvereniging werd opgericht. Toneelkring Wij Bouwen werd boven de doopvont gehouden.

Grote bezieler was Jos Bogaert, een Antwerpenaar die tijdens de oorlogsjaren richting Oostnieuwkerke was uitgeweken. Op 20 oktober 1946 bracht Wij Bouwen een eerste voorstelling. Op dat ogenblik was het nog de gewoonte om twee stukken per avond te spelen. Jos Bogaert bleef nog tot 1957 huisregisseur van Wij Bouwen, daarna keerde hij terug naar Antwerpen.

Andre Degryse nam het roer over. De toneelkring kende toen hoogdagen. De feestzaal van de Oude Vrije School liep telkens goed vol voor de opvoeringen. Rond 1980 verhuisde toneelkring Wij Bouwen naar zaal Zonneheem, de plek die meer dan 40 jaar de thuishaven zou zijn van de toneelkring.

“De technische mogelijkheden zijn groot daar”, zegt huidig voorzitter Rik Degryse. Hij werd in 1992 de nieuwe voorzitter van de vereniging. Inmiddels is hij dat al 30 jaar. “Ook de voorbije jaren kenden we heel wat mooie momenten. Een tiental jaar geleden vierden we onze 65ste verjaardag. We mochten toen voor het eerst meer dan 2.500 toeschouwers verwelkomen.”

Versie van Allo Allo

In 2020 wou Wij Bouwen voor het eerst uitpakken met een eigen versie van Allo Allo, het bekende televisieprogramma. De coronacrisis gooide echter serieus roet in het eten. “Tot op vandaag is het ons niet gelukt om een reeks van de voorstellingen te brengen. Ook dit jaar niet. In januari konden we nog niet repeteren waardoor de voorstellingen in het voorjaar te vroeg zouden komen.”

“We focussen nu helemaal op 2023 en hopen dan op telkens een vol huis voor deze heel speciale voorstelling.” Die voorstellingen zullen niet meer kunnen plaatsvinden in zaal Zonneheem. De thuishaven van Wij Bouwen gaat dit jaar nog tegen de vlakte en maakt plaats voor een nieuw Zonneheem.

“Normaal gezien zal alles georganiseerd worden in De Nestel in Westrozebeke.” Daar werd ook het 65-jarig bestaan van toneelkring Wij Bouwen gevierd. Een 120-tal aanwezigen schoof er mee aan tafel.

“Binnen onze toneelkring kunnen we rekenen op een 50-tal medewerkers. Natuurlijk zijn er de acteurs, maar toneel spelen is veel meer dan dat. De mensen die de bar doen, de mensen die het decor maken,…Dankzij die veel helpende handen is het voor de acteurs mogelijk om hun ding op het podium te doen.”

Voor de jubileumviering werden alle toneelverenigingen uit Groot-Staden uitgenodigd.

(BF)