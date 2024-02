32 theatervoorstellingen in 26 cafés in Lichtervelde

Theatertournee in ‘t Café begint aan zijn vijftiende editie. Er zijn 32 voorstellingen, in 26 cafés. In Lichtervelde wordt ‘De zaak van de dieren tegen de mensen’ gespeeld in Ten Boomgaerde. Het stuk draait rond een maatschappelijk thema en betrekt het publiek daarbij.

Bart Claeys, die jarenlang directeur was van ING in Lichtervelde en nu in de Argenta in Ardooie werkt, startte Theatertournee in 2006, toen hij veertig was en ‘eens zot’ wou doen. “Toneelspelen is een uit de hand gelopen hobby,” lacht hij.

Dieren spannen proces aan

Nu brengt hij samen met actrice Lore Sambaer en muzikante Caroline Vermandere het stuk ‘De zaak van de dieren tegen de mensen’. Het is de eerste keer dat ze een maatschappelijk thema integreerden. “De dieren doen de mensen een proces aan wegens het verstoren van hun rust en omdat ze hen niet als gelijken behandelen”, vertelt Bart. Het theaterstuk is een oud Arabisch verhaal, dat op een eigentijdse manier gebracht wordt.

“Ook de zang en muziek nemen een belangrijke plaats in. Caroline Vermandere zit centraal op het podium. Ze begeleidt het stuk op gitaar en piano. Hiervoor componeerde ze de muziek zelf en die speelt ze live. De mensen in het publiek zijn de jury. Lore en ik zijn twee advocaten in het proces, die elk het publiek proberen te overtuigen van hun gelijk.”

“Drie maanden lang gaan we met dit stuk op tournee”, zegt Bart. “Intense weken, waarin we groeien in het stuk. De laatste voorstelling spelen we altijd met pijn in het hart.”

Praktisch

‘De zaak van de dieren tegen de mensen’ wordt gespeeld op vrijdag 9 februari om 20.30 uur in Ten Boomgaerde, Boomgaardstraat in Lichtervelde. Een ticket kost 10 euro.

Het theaterstuk wordt tot eind maart in verschillende steden en gemeenten gespeeld. Voor concrete informatie hierover kun je terecht bij Bart Claeys, op 0476 30 63 24.