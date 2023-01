22ste D’Ostendsche Revue is voltreffer met gastvedette Loes van den Heuvel

Donderdagavond liep de première van D’Ostendsche Revue 2023, ’Loat et uut’, in CC De Grote Post. Het was een leuke en knotsgekke vertoning geworden is, met als ‘special guest’ Loes van den Heuvel.

Spilfiguren Pulle (Patrick Dupon) en Tjeppen Krotte (Robert Duyck) worden meegesleept in de ambitie van spindokter Valerie Voleur om van Oostende het Abu Dhabi aan de Noordzee te maken. Pulle zou ‘kapiting’ van de Amandine kunnen worden, die moet omgebouwd worden tot een onderzoekschip op zee voor windenergie. Secretaresse Mie, gespeeld door een sterke Aïsha Butseraen, en Joyce de coiffeuse (de talentvolle Anouschka Soenen) stappen mee in het verhaal, dat uiteindelijk de mist ingaat.

Applausmeter

Het plan van Valerie Voleur gaat niet door. In de wervelende finale valt alles weer op zijn pootjes. Voor het zover is, worden de aanwezigen getrakteerd op leuke uitspraken, zowel lof als kritiek, omtrent de politiek, het seniorenbeleid, het verkeer- en parkeerbeleid, het bouwbeleid en het milieubeleid in Oostende. Zowat alles passeert de revue. Het enthousiaste publiek wordt interactief ook betrokken in het verhaal met samenzang en als applausmeter. Een avondje D’Ostendsche Revue betekent lachen en genieten.

Loes als Valerie Voleur

‘Loat et uut’ straalt veel energie en enthousiasme uit, van het begin tot het einde. De cast heeft hard gewerkt om er iets leuks en spectaculair van te maken. Gastvedette Loes Van den Heuvel levert een sterke acteerprestatie als Valerie Voleur. Feestvarken Danny Brissinck, de commissaris die al 50 jaar in de revue speelt, wordt in de bloemetjes gezet en heel verrassend is de tussenact met 14 jongeren van Studio Amici, met dialoog van Kathelijn Vervarcke. In een meeslepende rap uiten de meisjes en jongens al hun frustraties omtrent het beleid in Oostende. Niets of niemand wordt gespaard. Jeugd, cultuur, sport en zeker de politiek. Alles draait vierkant. Kortom, Oostende dat rijmt met ellende.

“Alles draait vierkant: Oostende, dat rijmt met ellende”

Burgemeester Bart Tommelein was een aandachtig toeschouwer bij de première. “Ik heb in het verleden alle edities van D’Ostendsche Revue bijgewoond en dit jaar is het een schot in de roos. Ik heb er echt van genoten, vooral de scènes waarin de echte Oostendenaars spelen. De revuefans komen om te lachen met de politiekers en de burgemeester. De interactie met het publiek en het stuk op video, met gastvedette Loes Van den Heuvel, was geslaagd. Ik heb goed geluisterd en gekeken. Ik geef een 8 op 10.”

“Kritiek is terecht”

Dirk Vandamme, ex-uitbater van de beruchte Bierco in de Alfons Pieterslaan, genoot ook van het spektakel. “Ik kom altijd naar de revue en vandaag heb ik één van de betere edities gezien. Alles was toegespitst op de actualiteit van de laatste maanden. Veel kan anders en beter. De kritiek op het algemeen beleid is ergens een beetje terecht. Ik geef het acht op tien.”

Rake teksten

Glenn Dangreau, voorzitter van de Orde van de Kloeffe en acteur, auteur en regisseur van de Breiningse Revue, was ook positief! “Er zit veel verbetering in. Het is een echte revue, met veel animo, actie, muziek, dans en interactie met het publiek. Pulle, Joyce, Mie en de commissaris, dat zijn rasartiesten, waarvan je altijd geniet. De teksten zijn raak en pikant. De tussenscène met de 14 jonge gasten vind ik één van de hoogtepunten van ‘Loat et uut’. Wie van leute en plezier houdt, moet zeker nog naar CC De Grote Post komen!”