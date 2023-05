22 anderstalige en 5 Nederlandstalige Bruggelingen van Theatergroep Mozaïek brengen in De Biekorf het toneelstuk Midzomernachten

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei brengen 22 anderstalige en 5 Nederlandstalige Bruggelingen van Theatergroep Mozaïek in De Biekorf het toneelstuk ‘Midzomernachten’ in het kader van het Belmundo Festival. Een gesprek met regisseur Jan Charles.

Bruggeling Jan Charles (68), voormalig leraar Nederlands en Duits aan het Knokse Sint-Jozefslyceum, is gepassioneerd door toneel. Hij regisseerde jarenlang het schooltoneel, het Dudzeelse amateurtoneel en het jongerentheater Appassionata. Hij is vrijwilliger bij het centrum voor basiseducatie LIGO Brugge. Nu zet hij in samenwerking met Tom Feys van de stedelijke diversiteitsdienst en met regisseur Ann Colaert de vierde productie van Theatergroep Mozaïek op touw.

Integratieproject

“22 anderstalige en 5 Nederlandstalige Bruggelingen staan samen op de planken voor dit integratieproject”, vertelt Jan Charles. “We rekruteren mensen die aan het SNT en bij LIGO en Scala taallessen Nederlands volgen. Dit jaar gaat het om drie Oekraïners, vier mensen uit Iran, een Afghaan, een Bengalees, een Portugese en veel Zuid-Amerikanen.”

“Jammer genoeg hebben we dit jaar geen Afrikaanse acteurs. Onze Afrikaanse steractrice kon de voorbije maanden niet repeteren, het was niet te combineren met haar job. Voor de acteurs is dit project een ideale manier om hun kennis van het Nederlands te oefenen.”

“Ik heb Midzomernachtsdroom van William Shakespeare wat herschreven, op basis van improvisaties met de acteurs, en aangevuld met De Metamorfosen van Ovidius. Joanna, een jonge vrouw uit Portugal, hielp de kostuums ontwerpen voor de acteurs die in het stuk in bomen veranderen.”

Speelkansen

“Vorig jaar integreerden we in Antigone begrafenisrituelen uit verschillende culturen en de Latino’s sloegen zelfs pinata’s gevuld met snoep kapot. Dit jaar was er met 27 acteurs minder tijd voor engagement en creatie. Een les voor ons volgend project. Ik moest uitdokteren hoe ik iedereen zoveel mogelijk speelkansen kon geven.”

“Een Afghaanse jongen, die een slechte soldaat moest spelen, wou aanvankelijk geen ‘slechte man’ voor publiek spelen. Het was niet evident voor hem om een liefdesscène met een Oekraïense vrouw te vertolken. Door veel te praten is het toch gelukt. En tot onze grote vreugde is de Bengalees, die enkele maanden geleden het bevel kreeg om ons land te verlaten, teruggekeerd! Maandag daagde hij terug op voor de repetities.”

