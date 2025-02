16 acteurs van Die Ghesellen spelen ‘De Burger-Edelman’

Met het stuk ‘De Burger-Edelman’ van Molière sluit de plaatselijke toneelgroep op 1, 2, 7 en 8 maart in d’Iefte het toneelseizoen af. Bart Dujardin staat in voor de regie.

Het gegeven: Een rijke burger, droomt ervan om tot de adel te behoren. Hij spendeert zijn fortuin aan lessen in muziek, dans en filosofie, maar maakt zichzelf alleen maar belachelijk. Ondertussen probeert zijn dochter te trouwen met haar geliefde, maar Jourdain verzet zich omdat de jongeman geen titel heeft. De sluwe graaf maakt handig gebruik van Jourdains ambitie en geld om indruk te maken op de gravin Dorimène, terwijl Jourdains vrouw met lede ogen toekijkt hoe haar man zich steeds verder in de illusie van adel dompelt. Door een list wordt Jourdain uiteindelijk misleid, zonder het zelf door te hebben.

Regisseur Bart Dujardin zette in 1998 zijn eerste stappen op de planken bij Die Ghesellen, een gezelschap waar hij sindsdien met veel plezier naar terugkeert. Daarnaast is Bart medeoprichter van Productions en Zonen, een gezelschap dat bekendstaat om zijn straattheater en intieme producties. Hun eerste voorstelling, Robie, werd liefst 250 keer gespeeld in België en Nederland. De meest recente creatie, Flamingo Sisters, brengt een speelse combinatie van muziek en theater in de vorm van een muzikaal relatiebureau.

Bart: “Deze toneelvoorstelling is een speelse, chaotische en vrolijke doe-het-zelfonderneming waarin alle acteurs een actieve rol spelen. We omarmen de rommeligheid en het spontane karakter als een bewuste keuze.” De acteursploeg bestaat uit Ine Corteville, Charlotte Delabie, Jan Deleersnyder, Johan Depaepe, Annie Depoortere, Hilde De Pourcq, Franky De Vos, Colette Deryckere, Leen Favere, Trees Goeminne, Axana Goesaert, Erna Mestdagh, Nathalie Pattijn, Regine Vandenbogaerde, Jean-Pierre Vandekerckhove en Tijl Vandommele.

Genummerde kaarten tegen 10 euro zijn te bestellen via www.toneeldieghesellen.be of in d’Iefte 056 71 89 81 of bij Ruben Deleersnyder (na 18 uur) op 0479 58 16 25. (MVD)