1.270 toeschouwers voor toneel van De Royaerts

Toneelvereniging De Royaerts Fonteinisten bracht zeven keer het stuk Als mijn zuster dat moest weten in zaal Concorde in Pollinkhove. Na twee coronajaren konden de Royaerts opnieuw voor volle zalen spelen. In totaal woonden maar liefst 1.270 toeschouwers een opvoering bij.

Heel wat meer in vergelijking met vorig jaar, toen door corona slechts 700 toeschouwers de weg naar zaal Concorde vonden. De toneelvereniging geraakte toen dan ook niet uit de kosten. Nu zullen ze zeker een deel van dat verlies hebben goedgemaakt. De acteerprestaties van Gilbert Dewaele, Leona Gantois en Xavier Lesschaeve vielen alvast in de smaak bij het publiek. (KVCL/foto KVCL)