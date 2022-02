1.200 mensen op 22ste Ostendsche Revue ‘Ken ‘t get’

De voorbereidingen voor de 22ste editie van d’Ostendsche Revue liepen niet van een leien dakje, maar vorige woensdag 23 februari konden de twee voorstellingen op één dag in het Kursaal eindelijk doorgaan. Maar het geduld werd beloond, want Ken ‘t get liet ons drie uren genieten van de sterke prestatie van het hele revuegezelschap.

Ken ’t get is andermaal een verhaal rond het duo Pulle en Tjeppen, die een job krijgen als gemachtigd opzichter en met een Oostendse delegatie de stad mogen vertegenwoordigen in Ostende, de zusterstad in Argentinië. Op dat avontuur belandt Pulle in de gevangenis, verliest Tjeppen een belangrijk valies en uiteindelijk is iedereen blij weer in het Belgische Oostende te zijn.

Ondertussen passeren de Oostendse actualiteit, de moeilijke politieke coalitie, het mediageile beleid van een burgervader, de aanpak van de politie, de afbraak- en bouwwoede in de stad, de vervelende coronaproblemen èn de genderpolemiek de revue. Pulle met zijn accordeon en de Melody Makers, met trompet, gitaar en klavier, zorgen voor de streepjes gezellige, Oostendse muziek. Tussendoor wordt er gezongen en gedanst, door de hoofdacteurs met de danseressen van Alanah Weranga. Ken ’t get was drie uren genieten van de sterke prestatie van het hele revuegezelschap, de leuke humor en de mooie decors. Meer dan 1.200 aanwezigen werden genoteerd voor de namiddag- en de avondvertoning. De afwezigen hadden weer eens ongelijk.

Tevreden Pulle

Patrick Dupon, alias Pulle, is dit jaar toe aan zijn 42ste revue. Hij speelde 20 keer in de oude Oostendse Revue en 22 keer in d’Ostendsche revue. Ook nu weer is hij één van de sterren in het verhaal. Na de namiddagvertoning was hij erg tevreden. “We hebben veel gewerkt om deze 22ste revue mogelijk te maken. Ondanks veel problemen en een nieuwe elan slaagden we er in iets moois neer te zetten. We hebben veel geleerd van de nieuwe regisseur HIlde Veulemans. In cc De Grote Post konden we een week op locatie repeteren, nu in het Kursaal was er geen mogelijkheid voor een goede voorbereiding. De algemene repetitie verliep voorzichtig. Deze namiddag, met publiek, liep het lekker. Er zit voor elk wat wils in, een stuk toneel en een stuk revue, maar vooral veel amusement. Ik ben content en aangenaam verrast dat er vanavond meer dan 800 man in de zaal zal zitten. We hebben ons geamuseerd. Het is jammer dat er maar twee vertoningen zijn van Ken ‘t get. Ik ben gestart in de Oostendse revue toen ik twaalf jaar was. De teller staat nu op 42 en er mogen er nog veel bij komen. Pulle is er nog altijd, net als Danny Brissinck, alias commissaris Spierinck, die al 48 jaar op het revuepodium staat!”

Aïsha Butsraen speelt in deze revue Mie, de speciale, naïeve secretaresse van André Beaufort, die Oostende wil volzetten met windmolens. Ze doet dat met klasse en krijgt bij herhaling luid applaus van het publiek. “Ik kreeg veel vrijheid om me in te werken in het typetje van Mie, de secretaresse van meneer Beaufort. Het was leuk. Na een intensieve voorbereiding en een leuke samenwerking was het fijn om weer eens te kunnen optreden voor een aangenaam publiek. Het is mijn tiende revue en ik mocht meeschrijven aan de teksten. Met Hilde Veulemans hebben we een nieuwe, ervaren regisseur, die het klappen van de zweep kent. Ik kijk uit naar de volgende jaren.”

Nieuwkomers

Guy Van Daele was nieuw in de revue en moet in de huid kruipen van Johan Vande Lannotte en John Crombez. Hij doet het met stijl en klasse. “Samen met Frank, meneer Beaufort, maakte ik mijn debuut en het is zeker voor herhaling vatbaar. Het is spijtig dat de mensen in de zaal hun mondmasker moesten aanhouden. Er was veel reactie uit de zaal, maar die echte lachsalvo’s waren niet hoorbaar tot op het podium. Vanavond verwachten we een jonger publiek. Ik hoop dat ze zich, net als wij, goed zullen amuseren.”

Frank Jongbloet heeft 20 jaar toneelervaring, maar is nieuw in het revuegezelschap. Hij kwam erbij via regisseur Hilde Veulemaans, toen Olivier Hoste afhaakte. Hij speelt André Beaufort, de man van de windmolens.“Ik ben blij dat ik aanvaard heb om in de revue te spelen. De repetities waren al lang bezig, maar ik ben er pas in januari bijgekomen. Het was intens werken om die teksten van buiten leren, maar het is gelukt. Optreden in het Kursaal is altijd mijn droom geweest. Met de revue hier mogen optreden is speciaal, met muziek, ballet, fantastische decors en een aangenaam publiek. Ken ’t get en ik ben blij!”

Frank Decerf: ”Traditie in eer houden” Leraar, dichter, romanschrijver en jurylid van de Oostendse Poëzieprijs Frank Decerf wou niet ontbreken. “Ik wil volkstheater blijven steunen. Dit is een traditie die we in eer moeten houden. Bij deze doe ik een oproep naar het stadsbestuur en eventuele sponsors om hier blijvend geld voor te voorzien. Vroeger vond ik het echt gezellig in het Variététheater. Je zat bij manier van spreken bijna mee op scène. Nu zijn er meer technische mogelijkheden op het groot podium van het Kursaal. Ik vind de teksten en de prestaties van het revuegezelschap formidabel, maar voorlopig te braaf. In een revue verwacht ik toch dat er wat meer gelachen mag worden met de politiek.”

Nelly Vaneenoo: “Modern en vernieuwend”

Nelly Vaneenoo (68) komt al van kleinsaf naar de revue. “Ik heb bijna alle revues gezien. De jongste jaren was het minder gezellig. Dit jaar was ik echt nieuwsgierig naar de nieuwe aanpak en ik moet zeggen dat ik het heel modern en vernieuwend vind. Er wordt vlot geacteerd en de replieken volgen elkaar vlug. Je kan zien dat er hard gewerkt is tijdens de voorbereiding. Ik vind het goed dat de politiekers, zoals burgemeester Bart Tommelein met zijn krullebol van een poedel, af en toe eens goed gekitteld worden. In een revue moet er actie zitten en moet er gelachen worden. Ik ben op de hoogte van wat er reilt en zeilt in Oostende. ’t Was leuk en ken ’t get.”

