Theater Platteau speelt zeventien keer in oude bib

Theater Platteau is klaar voor een marathonrit van zeventien voorstellingen van de tragikomedie Liquid Love Hotel. Op haar jarenlange zoektocht naar een speellocatie is de groep dit keer te gast in het leegstaande pand van de oude bibliotheek op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt.

“Voel je het?”, vraagt productieleider Kris Vansteelandt. “’t Is hier lekker warm en dat is op andere locaties wel eens anders geweest.” Theater Platteau speelde jarenlang in kasteel Wallemote en is nu reeds enkele jaren op zoek naar een nieuwe toneelzaal. Zo waren er voorstellingen in de kuip van het oude Spillebad en vorig jaar nog in het oude C&A-pand. “Maar we hunkeren naar een vaste stek.”

“We zijn er mee bezig, dat is wat we al enkele jaren horen maar ondertussen zijn we al vier op jaar op zoek naar een geschikte ruimte voor een voorstelling en dat begint in de kleren te kruipen. Het wordt elk jaar moeilijker want grote ruimtes die wij voor een korte periode kunnen huren zijn op één hand te tellen. En dat frustreert ook spelers en de regisseur want vaak zijn zij al aan het repeteren vooraleer we een locatie hebben gevonden.”

“Al van toen deze bibliotheek de deuren sloot, droomde ik om hier ooit een voorstelling te kunnen zetten. Het pand is ruim en elektriciteit en vloerverwarming zijn gebruiksklaar. Enig nadeeltje, het lage plafond, wat voor wat kopzorgen zorgde bij het installeren van de verlichting en het decor. We hopen dat er een mogelijkheid zal zijn om hier ook volgend seizoen te spelen.”

Callgirl & gigolo

Liquid Love Hotel is een tragikomedie en een zoektocht naar geluk overgoten met humor en ironie. Een koppel is een kwarteeuw getrouwd en viert dat in hetzelfde hotel waar ze hun huwelijksnacht doorbrachten in de hoop om de koud geworden relatie aan te zwengelen. Echter, hij arriveert met een callgirl en zij met een gigolo.

“Het is geen gemakkelijk stuk”, zegt regisseur Gino Debeyne. “Er zitten heel wat lagen in het verhaal en de tekst is zeer klankvol geschreven door auteur Johan Knuts en dat willen we respecteren. Daarnaast wisselen humor en wrangheid elkaar af en verloopt de voorstelling niet chronologisch en is ze doorspekt met flashbacks.”

Liquid Love Hotel met Aurelie Lammertyn, Filip Deheegher, Mattice Vandaele en Myriam Anne in de hoofdrollen, wordt 17 keer opgevoerd telkens voor maximaal zeventig kijkers. De première is op vrijdag 28 februari en de laatste voorstelling is op zaterdag 5 april. Tickets kosten 14 euro, drankje inbegrepen, bestellen via www.theaterplatteau.be of via 0470-23.23.49. (Bart Crabbe)