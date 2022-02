The Crystal Ship breidt collectie muurschilderingen uit

Van 28 maart tot 9 april 2022 organiseert Toerisme Oostende vzw ism All About Things een zevende editie van The Crystal Ship. Dit jaar komt er een 15-tal nationale en internationale artiesten naar het succesvolle kunstenfestival in Oostende. De collectie muurschilderingen breidt dus uit

Het kunstenfestival The Crystal Ship vindt jaarlijks plaats in Oostende. Internationale en nationale artiesten creëren kunstinstallaties en muurschilderingen met de stad als canvas. Die nieuwe creaties vervoegen telkens de kunstwerken van eerdere edities en vormen zo een gratis kunstenparcours doorheen de stad in constante evolutie.

“Sinds de start van The Crystal Ship hebben al honderdduizenden bezoekers de wandeling en fietsroute gevolgd om deze unieke werken te bezichtigen. Op vandaag is het nog steeds de meest gestelde vraag bij de balie van Toerisme Oostende. Het is zonder twijfel het meest toegankelijke openluchtmuseum, waarvan de collectie jaarlijks aangevuld wordt. Het is bij de start van de lente ook echt een feest om de artiesten bezig te zien” zegt burgemeester Bart Tommelein.

Rollercoaster

Bjørn Van Poucke, curator van het festival: “We zijn intussen zes jaar aan de slag in Oostende met The Crystal Ship. Het is een fantastische rollercoaster en elke editie kleurt de stad verder in. We zijn heel blij dat we dit jaar opnieuw een editie kunnen doen voor en tijdens de paasvakantie. Dat zorgt ervoor dat alle artiesten samen aan het werk zijn en het is intussen een vaste waarde geworden, waar heel wat bezoekers naar uitkijken.”

De volledige line-up wordt naar goede gewoonte pas over enkele weken bekendgemaakt, maar deze internationale kleppers worden al aangekondigd: Smug (VK), Alex Senna (BR), Broken Fingaz (IL), Egle Zvirblyte (LT), Franco Fasoli (AR) en Adele Renault (BE).

Vaste attractie

Sinds de start van The Crystal Ship in 2016 bezoeken er jaarlijks tot 100.000 mensen het parcours. Naast het festival van 28 maart tot 9 april, waarin de werken gemaakt zullen worden, is het dus ook een vaste attractie doorheen het jaar.

Sinds 2019 is er ook een Facebook Messenger chatbot. Deze geeft niet enkel routeaanwijzingen, maar zorgt aan de hand van tekst, foto en video ook voor inhoudelijke info over de verschillende werken. Dagelijks worden bezoekers zo op een interactieve manier van het ene werk naar het andere gegidst.