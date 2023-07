Tentoonstelling met meer dan 1300 religieuze objecten geopend in Sint-Maartenskathedraal in Ieper

Tot en met 10 september loopt in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper de tentoonstelling ‘Ongezien’ waarin meer dan 1.300 religieuze objecten te bekijken zijn. Het resultaat van een jarenlange inventarisatie.

“Gedurende enkele jaren werkte een enthousiast team ervaren vrijwilligers aan de inventarisatie van alle religieuze objecten in de Ieperse Sint-Maartenskathedraal”, vertelt Alexander Declercq namens de Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal.

“Onder de deskundige begeleiding van de erfgoedconsulenten van CO7 werden alle objecten opgemeten, in detail beschreven en gefotografeerd. De inventaris is af, bestaat uit 1.360 objecten en is integraal online te raadplegen. Naar aanleiding hiervan is er een bijzondere tentoonstelling in de kathedraal.”

Exclusieve tentoonstelling

“Naar aanleiding van de voltooiing van deze inventaris kan je in de exclusieve tentoonstelling ‘Ongezien’ kennis maken met vier bijzondere onderdelen uit het religieus roerend erfgoed van de Sint-Maartenskathedraal: relikwieën van heiligen en martelaren, majestueuze vaandels en ander religieus textiel, altaarbenodigdheden en processieattributen. Bij dit laatste onderdeel gaat bijzondere aandacht naar de processie voor Onze-Lieve-Vrouw van Tuine, die sinds 1383 nog jaarlijks plaatsvindt, dit jaar al 640 jaar, nu als gebedstocht op de Ieperse vestingen.”

“Veel objecten blijven ‘vaak ongezien’ en zijn meestal onbekend zoals relieken, een baldakijn, koorkap, schoudervelum, dalmatiek, ostensorium, bursa, paxtafel of pixis. Ze worden uitzonderlijk met alle daarbij behorende uitleg tentoongesteld”, aldus Alexander Declercq.

De tentoonstelling ‘Ongezien’ loopt van 1 juli tot en met 10 september 2023, dagelijks van 9 tot 17 uur en is gratis toegankelijk in de Ieperse Sint-Maartenskathedraal (behalve tijdens erediensten). De organisatie is in handen van de vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper in samenwerking met CO7 en de Kerkfabriek Sint-Maarten Sint-Niklaas Ieper met de steun van Cultuurraad Ieper.

Meer info: Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal: Alexander Declercq, 0477 77 83 20, contact@vriendenkathedraalieper.be en CO7: Sofie Van de Wiele, 0478 56 13 34, Sofie.VandeWiele@co7.be.

De online inventaris is te raadplegen via https://www.erfgoedplus.be/zoeken?categorie=vrij&zoekterm=ieper&filters=1&collection=Collectie%20van%20de%20kerk%20Sint-Maarten%20en%20Sint-Niklaas%2C%20Ieper.

(EG)