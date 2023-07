Tentoonstelling en verkoop Supreme collectors items bij Atelier VO2 Max in Knokke-Heist

Op zaterdag 29 juli van 16 tot 21 uur wordt het gloednieuwe Atelier VO2 Max in de Smedenstraat 1 in Knokke-Heist omgetoverd tot een tempel voor modefanaten en nieuwsgierige geesten. Initiatiefnemer Filip De Baets kondigt met trots een unieke tentoonstelling en verkoop van Supreme stukken aan. “Dit exclusieve evenement is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de modecultuur en een voorliefde heeft voor zeldzame collectors items”, aldus De Baets.

Atelier VO2 max is een pionier in het creëren van een inspirerende en baanbrekende retailervaring. Met een diepgaande passie voor kunst, mode en cultuur streeft het Atelier ernaar om een hechte gemeenschap van enthousiastelingen te verenigen en hen te verrassen met unieke en exclusieve collecties. De Supreme happening is de eerste in de rij.

Reis door de tijd

De tentoonstelling presenteert een collectie van zorgvuldig geselecteerde Supreme-kledij die een reis door de tijd van dit iconische merk weerspiegelt. Vintage meesterwerken die elk een uniek verhaal vertellen dat de streetwearcultuur belichaamt en die komen uit de verzameling van Dukes Archives. Voor de fervente verzamelaars en modebewuste liefhebbers bieden Atelier VO2 max en Dukes Archives ook een kans om de Supreme collectors items aan te schaffen. Zeldzame vondsten die elders niet te vinden zijn, liggen hier binnen handbereik. De toegang tot de tentoonstelling en verkoop van Supreme stukken is gratis voor alle bezoekers.

Naast de andere permanente activiteiten zijn er deze zomer nog een aantal opmerkelijke gebeurtenissen. Zo presenteert Nathan Haetty, een visionaire kunstenaar op het gebied van auto wrapping op 4 augustus 2023 een baanbrekende tentoonstelling waarbij luxewagens op unieke en verbluffende wijze worden omgetoverd tot ware kunstwerken.

Kunstproject van Prinses Delphine en Henk Van Cauwenbergh

De Belgische wereldfotograaf Eric Ceccarini stelt op 5 augustus zijn boek voor en onthult van half augustus zijn meest buitengewone werken waarbij hij de bezoekers meeneemt op een visuele reis vol emotie en spectaculaire schoonheid.

Prinses Delphine en fotograaf Henk Van Cauwenbergh bundelen hun krachten in een spannend nieuw kunstproject dat op 12 augustus in Atelier VO2 Max wordt voorgesteld. “Deze intrigerende samenwerking belooft een unieke artistieke ervaring te bieden die de verbeelding prikkelt en emoties losmaakt”, aldus Nick Bullynck, managing partner van VO2 Max.