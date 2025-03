Tentoonstelling ‘de natuur in aquarel’ door Filip Decq bij Creaflor in Wenduine

Tot 1 mei vindt bij florist Creaflor in Wenduine de tentoonstelling De natuur in aquarel plaats. Kunstenaar Filip Decq is altijd al aan de slag geweest met tekenen en werd opgeleid in de jaren 90 aan de Kunstacademie van Brugge. Ruim 25 jaar later greep hij dankbaar de kans om een initiatie aquarel te volgen bij de begenadigde Haanse kunstenares Lieve Vrielynck.

In navolging van wijlen Paul Decq, de architect-kunstenaar die mee het gemeentehuis van De Haan heeft ontworpen, kreeg Filip de aquarel-microbe te pakken. Dit zorg voor hem vooral voor een innerlijke rust die hij dan ook hoopt uit te stralen met zijn werken. Met oog voor detail zet hij het karakter van zijn onderwerp mooi op papier.

Door zijn liefde voor de natuur passen deze werken uiteraard perfect in de de bloemenzaak Creaflor van florist Kris Steen. Met een viertal expo’s per jaar biedt deze de mogelijkheid aan ervaren én startende kunstenaars om hun creaties zonder locatiekosten tentoon te stellen. De tentoonstelling is gratis en vrij te bezoeken, openingsuren vind je op www.creaflor.be.

(WK)