Tentoonstelling, concert, receptie en een mis zoals toen voor 100 jaar Sint-Michielskerk in Boezinge

100 jaar geleden werd de heropgebouwde Sint-Michielskerk na de Eerste Wereldoorlog opnieuw in gebruik genomen. Dat viert de Kerkfabriek samen met het lokaal archief De Boezingenaar met een mooi lustrumprogramma.

Na de oorlog in 1919 keerden gevluchte Boezingenaars terug naar hun dorp en bouwden, onder impuls van Priester Jules Vanneste, een houten noodkerk op het Katspel. Priester Vanneste was zelf net in Boezinge dienstdoende priester geworden en hij zou er nooit meer weggaan. De heropbouw van de echte Sint-Michielskerk begon in 1922, ze werd ingewijd in augustus 1924.

“Eind mei 1940 kreeg de kerk het opnieuw zwaar te verduren”, klinkt het bij de leden van de heemkring. “Doordat er Engelse verkenners in de toren zaten, werd die beschoten en zwaar beschadigd. Twee maanden na die beschieting is men begonnen aan het herstel en, opnieuw onder impuls van pastoor Vanneste, was de kerk in september 1941 volledig hersteld.”

Ann Vandaele is voorzitter van de Kerkfabriek. “In de kerk hangen 17de-eeuwse Oudenaardse wandtapijten. Die zijn sinds 1927 terug in Boezinge na omzwervingen in Frankrijk. Ze werden teruggevonden in een kelder in Sint-Janskappel. In 1959 werden ze gerestaureerd en in de jaren 90 in Parijs gereinigd.”

“Deze en nog veel meer kerkschatten zijn gratis te bezichtigen in een tentoonstelling. Daarnaast zijn er ook zo’n 300 foto’s over Boezingenaars, verenigingen en het leven in en rond de kerk gedurende 100 jaar. Veel mensen zullen niet meer weten wat het is, maar er zal ook een Suisse aanwezig zijn in de kerk.”

Primeur

Er is ook nog een primeur. “De mooie brandramen van de af te breken kapel van de zusters van de H. Familie aan de school in de Diksmuidseweg werden gered. Twee daarvan, de Hemelvaart van Maria en Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth zullen voor het eerst te zien zijn in het portaal in de kerk waar ze een vaste plaats krijgen.”

“Ze werden gerestaureerd door Pieter Devos uit Poperinge. Later krijgen er nog twee een plaats achteraan in de kerk. Het vijfde raam is terug naar de zusters van de H. Familie.”

Langste lied

De tentoonstelling is vrij te bezoeken in de weekends van 2 en 3, 9 en 10 en 16 en 17 november van 14.30 tot 18 uur. Op zaterdag 2 en zondag 3 november zijn er gratis rondleidingen: om 14.30 uur een buitenrondleiding door Aurel Sercu en om 15.30 uur binnen door Noël Boussemaere. Graag vooraf inschrijven met hoeveel en voor welke rondleiding via aurel.sercu@telenet.be.

Op zaterdag 2 november is er om 18.30 uur een concert met Katrien Verfaillie, gekend van het coronalied Kunnik nemi na joen komn. Inkom bedraagt 10 euro, te storten op BE96 7380 4391 0205 of te betalen aan de deur. Daarna volgt een receptie. Katrien is bezig aan Het Langste Lied: elk dorp waar ze optreedt krijgt een strofe in het lied, ook Boezinge.

Zondag 3 november is er om 10.30 uur een misviering zoals toen met Latijnse gezangen en teksten opgeluisterd door het Berchmanskoor met Pieter D’Haene als voorzanger. Na de mis is er een gratis receptie met mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken.

