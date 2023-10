Tentoonstelling BLAUW in Salon Radical in Kortrijk staat in teken van kunst, jazz en interactie

In Salon Radical in Kortrijk loopt nog tot en met zondag 12 november de tentoonstelling BLAUW – teken van de nacht, een festival met beeldend werk, concerten en dans, een organisatie van Radical HeArts vzw.

BLAUW is na Desertscapes en Ademrood het laatste deel van een triptiek in Salon Radical, opgebouwd rond vrouwelijke Tunesische weefkunst uit de collectie van curator en kunsthistoricus Paul Vandenbroeck. Choreografe Pé Vermeersch is de initiatiefneemster en gastvrouw.

Tot en met 12 november kan je werk zien van Koen Broucke, Pé Vermeersch, Linda Vinck en een collectie Tunesische textielen. “Het mysterieuze en kleur blauw is heel present in de schilderijen van Koen Broucke en Linda Vinck en de anonieme textielen. Bovendien worden ze allen gekenmerkt door een bijzondere aandacht voor de kracht van het detail”, aldus Pé Vermeersch. In de grappige tekeningen en dans van Vermeersch is er de knipoog naar het vrouwelijke lichaam.

Lang gekoesterde ontmoeting

Ook muzikanten Koen Broucke, Bert Jacobs en Eric Thielemans laten zich inspireren door ‘tekens van de nacht’, af en toe in interactie met dans van Pé Vermeersch en/of Mira Walschot. Op 28 oktober is er een lezing van Paul Vandenbroeck en Koen Broucke op piano. Bert Jacobs hoor je op dwarsfluit op 3 november en op 10 november in interactie met Mira Walschot/Pé Vermeersch. Hoogtepunt in het festival is de lang gekoesterde ontmoeting tussen toppercussionist Eric Thielemans en danseres Pé Vermeersch op 11 en 12 november.

Alle performances starten om 19 uur. Inkom is 10 euro. Inschrijven is noodzakelijk op salonradicalkortrijk@gmail.com. Salon Radical ligt aan de Koning Leopold I straat 12 in Kortrijk. De gevoelige tentoonstelling is te zien op 28 en 29 oktober van 11 tot 18 uur en nog op 4, 5, 11 en 12 november Salon Radical ligt aan de Koning Leopold I straat 12 in Kortrijk.