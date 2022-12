Ten Mandere blikt met tentoonstelling terug op 1972

Heemkring Ten Mandere heeft naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een tentoonstelling op poten gezet waarin hij vijftig jaar terug in de tijd blikt. Dit keer strijkt ‘Het gebeurde in 1972 in Izegem’ neer in de bibliotheek, met blikvangers als de bouw van Ten Bos en ISO, een gouden jubileum voor de scouts, en nationale sporttitels voor twee stadsgenoten.

Jacques Viaene is een van de drijvende krachten achter de expo. In het verleden kreeg hij ook de hulp van oud-leerkracht Freddy Seynaeve, maar die overleed in mei dit jaar. “Net zoals in de voorbije jaren blikken we met Ten Mandere aan de hand van foto’s, teksten en krantenknipsels terug op enkele interessante nieuwsfeiten uit 1972”, vertelt Viaene. “En dit op zowel lokaal als (inter)nationaal vlak. We belichten verschillende aspecten uit het openbare leven van de stad: het stadsbestuur, openbare werken, cultuur, sport, economie, vieringen, onderwijs…”

Zo staat 1972 in Izegem bekend als het jaar waarin de Rijksweg vanaf de Krekelstraat richting Roeselare werd doorgetrokken. “En op de Meensesteenweg werd de eerste steen gelegd van het Instituut voor Chronische Zieken, later bekend als revalidatiecentrum Ten Bos. De bouw van zaal ISO nam een aanvang. In de wijk Klein Harelbeke verrees dan weer een appartementsgebouw. Op de schoorsteen van de elektriciteitscentrale werd een antennecabine geplaatst om Izegem van tv-distributie te voorzien.” Met die schoorsteen heeft de stad overigens nog grote plannen, want dankzij een subsidie zal hij weer in zijn oude glorie hersteld worden.

Er waren vijftig jaar terug ook heel wat wijzigingen in het kerkelijk landschap te melden. Deken Kindt overleed en werd opgevolgd door Deken Cauwe. Pastoor Ferryn verliet de Sint-Rafaëlparochie. Michiel Doom volgde hem op. Medepastoor Outtier verliet de Sint-Tilloparochie en werd pastoor in Beveren-Roeselare.

Nieuw schoeiselmuseum

Het culturele leven bloeide dan weer als nooit tevoren. “De verschillende toneelgezelschappen zorgden opnieuw voor sublieme prestaties, en tal van kunstenaars konden hun werken aan het publiek presenteren. En het schoeiselmuseum kreeg een nieuw onderkomen in de Wijngaardstraat.”

Het was ook een jaar met vieringen in verschillende bewegingen en bedrijven: vijftig jaar Harmonie Leo XIII, een gouden jubileum voor de scouts, drukkerij Debusschere-Bonte bestond honderd jaar, de bakkersbond ‘Helpt elkander’ was zestig jaar actief.

“Op sportief vlak besteden we aandacht aan het 25-jarig bestaan van de Mandelclub. Jean-Luc Depovere werd West-Vlaams judokampioen. Herman Devolder werd nationaal kampioen 800 meter. Twee Kachtemse sporters vierden een nationale titel: Danny Verbrugghe in het turnen en Jean-Marie Rebry in het veldlopen”, somt Viaene op.

“Ook enkele nieuwe handelszaken openden hun deuren: wassalon Miele, boetiek The Caine, Roodkapje, chauffage-sanitair Bonte, en Natuurshop in de Kloosterstraat. Helaas verloren we ook enkele belangrijke figuren, zoals dokter Depestele, schoenfabrikant Leon Defauw, paardenmenner Mielke Deygers, gemeentesecretaris Achiel Tanghe en onderwijzer Jozef Vieren.”