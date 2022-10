’t Koningshof op Bissegemplaats heeft met ‘Urbain’ nu ook een eigen bier

Bissegem is een bier rijker. Jeldrik D’haene, uitbater van ’t Koningshof op Bissegemplaats in Bissegem heeft met ‘Urbain’ een eigen huisbier. Jeldrik vindt ‘een Urbaintje drinken’ best goed klinkend.

Jeldrik D’haene van ’t Koningshof in Bissegem liep al geruime tijd met de gedachte rond om een eigen bier te serveren in zijn café ‘t Koningshof.

“Het ‘Urbain’ bier is fris en fleurig blond. Voor het brouwen van dit bier is American hop met een tropisch fruitsmaak gebruikt. Het is hoppig, maar de hoppe is niet overheersend”, legt Jeldrik uit. Het smaakvol streekbier behoort niet tot de categorie zware bieren. “Het is een doordrinker van 6,2 procent. Je kan het gerust een hele avond drinken.” Voor de realisatie van het ‘Urbain’-bier werkte Jeldrik samen met Dirk De Meester van brouwerij De Meester uit Lendelede.

‘Urbain’ lanceert ‘Urbain’

‘Urbain’-bier is gelinkt aan het verleden en het heden. “Urbain is een kleine ode aan mijn grootvader Urbaan, vandaar het snorretje van ‘pépé Urbain’ dat in het logo verwerkt is”, vertelt Jeldrik. Daarnaast is Urbain bovendien de naam van het zoontje van de uitbater Jeldrik D’haene en zijn vriendin Sarah Decat.

Kleine ode aan mijn grootvader Urbaan. Urbain is ook de naam van mijn zoontje

Het ‘Urbain’-bier werd gelanceerd tijdens de babyborrel van zoontje Urbain. “Het was geen babyborrelbier, maar een uitgelezen moment om ermee naar buiten te treden”, aldus Jeldrik.

Diederik, de broer van Jeldrik ontwierp het logo in zijn bedrijf Chocolate Jesus Design. Jeldrik hoopt het biertje te kunnen verkopen via drankhandelaars. Ondertussen is het te verkrijgen bij Dranken Pauwels en uiteraard ook in café ’t Koningshof.