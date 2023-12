Swen Vincke wint ‘game van het jaar’ met Baldur’s Gate 3 en haalt award af in… blinkend harnas: “Ik wil 2.000 mensen bedanken”

De bekendste West-Vlaming ter wereld? Dat was donderdagavond toch wel Swen Vincke. De videogame-ontwikkelaar met roots in De Panne won in Los Angeles enkele felbegeerde ‘Game Awards’. Swen is hoofd van Larian, de Belgische gamestudio die dit jaar een enorm succes kende met hun rollenspel ‘Baldur’s Gate 3’. Meer dan 100 miljoen kijkers over de hele wereld zagen hoe Swen het beeldje voor ‘game van het jaar’ mee naar huis mocht nemen. En hij deed dat… in blinkend harnas!

Swen schoot dus de hoofdvogel af. Journalisten uit de hele wereld vormen de jury en kiezen hun ‘spel van het jaar’… dat dit jaar ‘Baldur’s Gate 3′ werd. Hij kreeg het beeldje overhandigd van bekende hollywoodacteur Timothée Chalamet. Maar dat was niet alles: ‘Baldur’s Gate 3’ won ook in de categorieën beste RPG (role playing game, red.), player’s voice (publieksprijs), beste community support én beste multiplayer.

“Een spel als dit maken is niet mogelijk zonder een geweldig team, en ik wil iedereen bij Larian danken die zes jaar lang zijn hart en ziel in deze game heeft gestoken. In totaal zijn dat meer dan 2.000 mensen. Het was niet altijd makkelijk, zeker in de covid-jaren, maar met de steun van onze familie en de fans hebben we dit bereikt”, zei Swen in zijn speech.

Swen won de award voor de populaire game ‘Baldur’s Gate 3’, dat ondertussen al miljoenen exemplaren verkocht. © gf

Het succes voor Larian Studios komt niet uit de lucht vallen. Swen Vincke timmert met zijn team al lang aan de weg. Het begon bescheiden met de eerste ‘Divinity’ RPG’s, maar de echte doorbraak voor de Gentse studio kwam er met de ‘Divinity : Original Sin’ games, die gelauwerd werden door critici én een groter publiek bereikten. Zo stond de deur op een kier voor hun droomproject, een nieuwe game in de bekende ‘Baldur’s Gate’ reeks. De laatste game in deze serie dateerde al van 2001 en jarenlang hunkerden fans naar een vervolg. Dat Larian de sleutels kreeg tot dit universum, gebaseerd op het Dungeons & Dragons-bordspel, was voor hen een gigantische eer.

‘Baldur’s Gate 3’ was dus een passieproject voor de studio. De game werd overladen met lovende recensies en verkocht al miljoenen exemplaren. Op het grootste podium werd Swen, en dus ook heel Larian, beloond voor al het harde werk.