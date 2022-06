Susobrino opent vandaag het Zomerkaffee-seizoen

Vanaf vrijdag 3 juni staat het CC Zomerkaffee opnieuw synoniem voor een zomer lang gratis voorstellingen. Zowel in Menen als Lauwe kan je bij een cocktail in buitenlucht genieten van concerten en comedy.

Het concept werd vorig jaar in volle coronacrisis gelanceerd en moest het mogelijk maken om op een verantwoorde coronaveilige manier een concertje mee te pikken. Maar omdat het CC Zomerkaffee vooral sfeervol en gezellig is, komt er deze zomer logischerwijs een nieuwe reeks openluchtoptredens.

In Menen vormt de binnentuin van De Steiger, compleet met podium en sfeervol terras, het ideale decor voor een avondje Zomerkaffee, in Lauwe is het terras van Het Applauws the place to be. Gratis tickets voor de voorstellingen kunnen gereserveerd worden op www.ccdesteiger.be.

De exotische klanken van Susobrino mogen op vrijdag 3 juni om 20.15 uur het Zomerkaffee-seizoen in Menen openen. Op 29 juli kan je levende legende Roland van Campenhout aan het werk zien. Op 9 augustus laten de queer-nachtegalen Jaouad ft. Gustaph de binnentuin dansen en op zaterdag 20 augustus is het Zults dialect van Berlaen de voertaal.

De Zomerkaffee-reeks in het Applauws start op vrijdag 10 juni met een comedy-avond met Stijn Verdeghem en Erhan Demirci. Op donderdag 23 juni weerklinkt de americana bluesrock van Harlem Lake. De MG’s brothers tenslotte zorgen op zaterdag 20 augustus met hun covers voor ambiance. (CB)