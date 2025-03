Stuur je favoriete carnavalsfoto uit Blankenberge in voor ‘Carnaval Fotogeniek’

Het lokaal bestuur organiseert ook dit jaar weer de fotowedstrijd ‘Carnaval Fotogeniek’. Daarbij wordt op zoek gegaan naar de leukste en origineelste kiekjes van het carnavalsgebeuren in Blankenberge.

De wedstrijd staat voor iedereen open, bezorg je foto’s uiterlijk tegen 15 maart. De door de jury geselecteerde foto’s worden van 4 april tot en met 18 mei tentoongesteld in exporuimte De Meridiaan. Deze expo is een organisatie van de werkgroep immaterieel cultureel erfgoed carnaval, in samenwerking met het stadbestuur en de vrijwilligers van het Stadsarchief-De Benne.

Het is een van de borgingsacties om carnaval als cultureel erfgoed vanuit een andere invalshoek te benaderen. Inschrijven kan via www.blankenberge.be/carnavalfotogeniek

(WK)