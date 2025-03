“Stukje geschiedenis blijft nu bewaard”: Restauratie neogotisch tuinprieeltje in Kortrijkse Guldenbergplantsoen afgerond

De restauratie van het historische neogotische tuinprieeltje aan Hotel Messeyne in het Guldenbergplantsoen is voltooid. Het prieeltje, dat oorspronkelijk in de privétuin van het hotel stond en nu toegankelijk is voor het publiek, is in zijn volle glorie hersteld. Stad Kortrijk heeft het erfgoed zorgvuldig teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat, waarmee een leuk stukje stadsgeschiedenis voor toekomstige generaties wordt behouden. Opvallend: de stad doet een oproep voor ideeën over het gebruik van het prieeltje. Voorstellen kunnen gemaild worden naar centrum@kortrijk.be.

Dit neogotische prieeltje maakt deel uit van een romantische landschapstuin die in de tweede helft van de 19de eeuw werd aangelegd. Het prieeltje zelf dateert uit 1882. Met zijn glooiende lijnen, hoogteverschillen, een sierlijke waterpartij met brug en schilderachtige paviljoenen is dit een klassiek voorbeeld van een Engelse landschapstuin. Het prieeltje, een zeszijdige gloriëtte in neogotische stijl, staat op het hoogste punt van de tuin en biedt een serene rustplaats met uitzicht over de tuin.

In 1999 werd Hotel Messeyne, samen met de stadstuin en het prieeltje, beschermd als monument. Het is een zeldzaam en goed bewaard voorbeeld van een stadstuin in landschapstuinstijl, die getuigt van de verfijnde levensstijl van de Kortrijkse burgerij in de 19de eeuw.

In verval geraakt

Het prieeltje raakte echter in verval. Verflagen waren afgebladderd en het pleisterwerk vertoonde barsten. Ook waren er verschillende gebroken ramen en was slechts één raam nog volledig. Het stucplafond was helemaal verdwenen, waardoor de bepleistering aan de binnenkant afbrokkelde. De restauratie kost 267.621 euro, waarvan 87.295 euro afkomstig is van erfgoedpremies.

De restauratie richtte zich op het duurzaam behoud van de nog aanwezige historische elementen, waarbij intacte onderdelen behouden en gerestaureerd zijn, en beschadigde of verdwenen delen zijn gereconstrueerd. Het omliggende groen is hersteld, zodat de zichtlijnen en esthetische waarde van de tuin weer in balans zijn. Naast het herstel van de esthetische waarde, is het de bedoeling dat de gerestaureerde ruimte zowel de lokale gemeenschap als bezoekers uitnodigt om de tuin opnieuw te ontdekken.

Oproep

Stadstuin Messeyne is verbonden met de omliggende buurt, onder andere door het project van de Paulientjes. Waar het prieeltje in het verleden vaak een plek van vandalisme en ongewenst gedrag was, is de ambitie nu om het beter in te bedden in de nieuwe stedelijke omgeving en het optimaal te gaan benutten. Oproep: de stad doet een oproep voor ideeën over het gebruik van het prieeltje. Voorstellen kunnen gemaild worden naar centrum@kortrijk.be.

“Met de restauratie van dit neogotische tuinprieeltje zorgen we ervoor dat een stukje Kortrijkse geschiedenis bewaard blijft”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (TBSK). “Deze opwaardering versterkt niet alleen de historische waarde, maar verbindt het prieeltje ook opnieuw met de omliggende buurt. We kijken ernaar uit om samen met de inwoners de verdere invulling van dit stukje geschiedenis tot leven te brengen.”