Streektentoonstelling in bezoekerscentrum toerisme in Lakenhallen kreeg ‘upgrade’: “Nieuwe blikvanger en meer nadruk op inspireren dan op informeren”

Het bezoekerscentrum voor Ieper en de Westhoek op de huidige locatie in de westervleugel van de Lakenhallen werd officieel geopend in maart 2012. De streektentoonstelling in het bezoekerscentrum bleef sindsdien ongewijzigd en had een update of ‘upgrade’ nodig. Het resultaat werd op maandag 22 mei voorgesteld aan de pers en de Ieperse toerismesector.

Het bezoekerscentrum en dus ook de streektentoonstelling huizen in een uniek heropgebouwd middeleeuws pand dat momenteel gerestaureerd wordt, de historische Lakenhallen. Wie binnenkomt in het bezoekerscentrum ervaart meteen de kwaliteiten van deze imponerende middeleeuwse zaal. De streektentoonstelling verwijst naar de oude functie ervan: een markt met kraampjes.

“Bij de oorspronkelijke inrichting van de streektentoonstelling in 2012 lag de nadruk op het maximaal informeren van de bezoeker”, vertelt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “Vandaag hebben de meeste mensen een smartphone en kunnen ze zelf heel wat opzoeken. Het is dus niet meer nodig om alle informatie te verwerken in een streektentoonstelling. Vandaar de keuze om het inspireren van de bezoeker op de eerste plaats te zetten. We volgen hierin het advies van Westtoer bij de herinrichting van bezoekerscentra en lieten ons begeleiden bij conceptvernieuwing door de firma Madoc uit Gent.”

Bezoekersparcours met nieuwe blikvanger

In de inkomsas wordt de bezoeker naar rechts geleid. Daar ziet hij meteen de nieuwe blikvanger. Op een videowall met niet minder dan negen beeldschermen spelen filmpjes die de bezoeker meteen in de sfeer brengen en introduceren in het toeristische aanbod van Ieper en de Westhoek. De negen beeldschermen kunnen samen één video afspelen of elk afzonderlijk een compositie van beelden weergeven. De beelden worden in de loop van het jaar verschillende keren aangepast, in functie van de seizoenen, speciale events of tentoonstellingen.

Na deze intro wandelt de bezoeker langs twee grote kaarten. De eerste toont de ganse Westhoek met de verschillende wandelnetwerken en tal van bezienswaardigheden. De tweede toont het centrum van Ieper met de belangrijkste bezienswaardigheden. Het parcours gaat dan verder langs de onthaalbalie en de drie ‘clusters’. Deze worden thematisch ingevuld. De eerste gaat over recreatie, met onder meer wandelen en fietsen. De tweede over smaak en smaakbeleving. De derde brengt inspiratie rond de verhaallijnen Eerste Wereldoorlog en middeleeuwen. Elk van de drie clusters sluit aan bij een thema dat ook op het niveau van de Westhoek uitgespeeld wordt. Er is een nieuwe display voor de Ieperse musea.

Tips van ‘locals’ en selfie hoek

In de drie clusters zit er onder meer een nieuwe interactieve applicatie met ‘tips van locals’. Dit zijn filmpjes waarin Ieperlingen tips geven over verschillende toeristische onderwerpen. Gekoppeld aan deze filmpjes krijgen de bezoekers praktische tips die ze via QR-codes kunnen binnentrekken in hun virtuele ‘winkelmandje’. Zo werken ze voor zichzelf een bezoekprogramma uit dat ze meenemen op hun smartphone. Voor ze op stap gaan, kunnen ze nog een selfie nemen in de selfiehoek. In de eerste periode is dat samen met de reuzen Minneke Poes en Cieper. Alvast een knipoog naar de volgende Kattenstoet in 2024.

“Met deze vernieuwing slaagt de stad Ieper erin om de bezoekers te inspireren en snel toe te leiden tot concrete activiteiten in de stad en de regio”, vertelt Sabien Laheye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. “Meer beleving ter plaatse, inspiratie op maat en de keuze voor drie duidelijke thema’s zorgen ervoor dat deze upgrade volledig past bij onze visie op toeristisch onthaal. Zo timmeren we verder aan de weg om bezoekers altijd en overal optimaal te onthalen in onze provincie.”

Bezoekerscentrum in beweging

De invulling van de inspiratiepanelen en -schermen in de streektentoonstelling is het resultaat van een uitgebreide analyse. De voorbije jaren werden heel wat cijfers en projecten bijgehouden, die nu in dit resultaat samenkomen. Welke vragen stelden bezoekers voor, tijdens en na hun bezoek? Welke pagina’s op de website worden het vaakst bekeken en wat horen we bij Toerisme via onze sociale mediakanalen?

Ook nu is het mogelijk om bij te houden wat de bezoekers belangrijk vinden en hoe dit evolueert naar de toekomst. Het al dan niet recente verleden toonde aan dat het bezoekersgedrag snel kan veranderen. Door deze gegevens te analyseren is het mogelijk om ook bij te sturen naar de wensen van de bezoeker van de toekomst.

Steun van de Provincie West-Vlaanderen en aantal bezoekers

De totale investering in de ‘upgrade’ bedraagt ongeveer 100.000 euro. Daarvan wordt 29.000 euro bijgedragen door de Provincie West-Vlaanderen via het reglement voor toeristische impulsen.

In 2022 kwamen 193.151 bezoekers binnen in het bezoekerscentrum. Dat waren er heel wat meer dan in de coronajaren 2020 en 2021 en zelfs 5 procent meer dan in 2019. Uit de eerste maanden van 2023 kan al afgeleid worden dat er op een hoger aantal afgestevend wordt. Met de vernieuwde streektentoonstelling worden deze bezoekers gestimuleerd om Ieper en de Westhoek verder te gaan ontdekken.