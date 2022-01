Stonermetalband King Hiss stopt ermee en houdt afscheidstournee in 2022

Na tien jaar gooit stonermetalband King Hiss de handdoek in de ring. De groep met leden uit onder andere Menen en Ieper zegt in een persmededeling dat het gebrek aan optredens door de coronacrisis hen de das omgedaan heeft. In 2022 nemen ze afscheid van de fans met tournee die hen onder langs Headbanger’s Ball Fest in Izegem en Grensrock in Menen brengt.

“King Hiss houdt er na 10 jaar en een rijkgevulde carrière mee op. Maar niet zonder eerst een – nu al legendarisch – jaarlang feestje te organiseren in 2022”, klinkt het op de website van King Hiss. De groep had eind oktober 2019 nog een releaseshow voor hun vierde cd Earthquaker, maar kon die daarna niet meer promoten door de coronacrisis.

“Het creatief proces, de opname en productie waren intens geweest. Héél intens. Maar dat valt allemaal weg met het vooruitzicht op de podia en de fans”, zegt drummer Jason Bernard uit Menen. “Dus keek King Hiss er hard naar uit om opnieuw de baan op te gaan en samen met de crew dolle avonturen te beleven. Helaas, na vijf shows was de babyborrel over.”

Duivels ontbinden

King Hiss is er de band niet naar om bij te pakken te gaan zitten. Samen met Fleddy Melculy en Off The Cross organiseerden ze het online festival Hellgium, namen ze twee studiosessies op – in de Penthouse Studio en dunk!-studios – en tot slot namen ze ook nog eens zelf een livestream op, samen met enkele gasten. “Dat was allemaal fun & games, maar geen volwaardig alternatief voor echte shows. En dan begint het bij een dynamische liveband als King Hiss onherroepelijk te knagen”, klinkt het nog.

“Het is unaniem beslist geweest om te stoppen”, zegt gitarist Joost Noyelle uit Ieper. “Twee jaar konden we niks doen van optredens, terwijl King Hiss echt een liveband is. Als we niet een paar keer per maand onze duivels kunnen ontbinden op een podium, hebben we er niet veel goesting meer in. Ook de inspiratie om nieuwe muziek te maken is er niet meer. Dus zeiden we: laat ons in schoonheid eindigen en nog enkele keren het zwijn in de bieten jagen zodat we op het einde van het jaar dat mooi kunnen afronden.”

Afscheidstournee

Het 10-jarig bestaan van de band wordt dus gevierd met een echte afscheidstournee. Die brengt hen onder meer langs Headbanger’s Ball Fest in Izegem (7 mei) en Grensrock in Menen (24 juni). In februari wordt er samen met Hans Verbeke van FX7 Records een geremasterde versie van Snakeskin uitgebracht op vinyl, inclusief een liveversie van Snakeskin op Alcatraz 2021 én een cover van Snakeskin door de vrienden van Off The Cross.

De bandleden zochten ondertussen ook al andere uitlaatkleppen. Joost begon aan het Iepers blackmetalproject Dudsekop en drummer Dominiek ‘Visioene’ Hoet bouwde Studio Scampi. Maar ook zanger Jan Coudron, die nog actief is in Carneia, en Jason zaten niet stil en hielden Pablo Honey, een 90’s coverband, boven de doopvont. (TOGH)