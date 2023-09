Stijn D’Hondt transformeert piano naar ‘Ode aan de liefde’ van 60 vierkante meter groot

Vrijdagavond was het de opening van 123-piano onder de Gentse Stadshal. De imposante muzieksculptuur ‘Musique du Coeur’ van ontwerper en bezieler Stijn D’Hondt, zal een maand te zien zijn in hartje Gent. “Ik ben enorm vereerd om dit in mijn thuisstad Gent te kunnen verwezenlijken en op die manier mijn twee passies ‘ontwerpen en piano spelen’ te verenigen”, vertelt designer Stijn D’Hondt (31) met Anzegemse roots.

Mexico City

Sinds enige tijd is Stijn terug in Gent na een ‘art residentie’ van zeven maanden in Mexico City. De expositie ‘Artbeats’ die daar gemaakt werd, krijgt nu een vervolg in eigen land. “De installatie is er eentje waar muziek in zit, want er schuilt een piano binnenin en daar mag iedereen op spelen”, licht de designer toe. “Het is meteen op groot formaat. Het kunstwerk van maar liefst zestig vierkante meter zal de Stadshal in het centrum van Gent kleur geven. Een ode aan de liefde voor muziek in al haar kleuren en gevoelens.”

Het prikkelt al je zintuigen en doet je naar je hart grijpen. Letterlijk, want de golvingen op de installatie zijn vervaardigd uit echte hartslagen.

Gemoedstoestand

Uit onderzoek is gebleken dat we onze gemoedstoestand kunnen zien als we naar de curven van onze hartslag kijken zoals pijn en opwinding. “Elke hartslag is uniek”, stelt Stijn D’Hondt die deel uitmaakt van het ontwerpbureau Heren Loebas en zijn eigen rouwmerk Loovt ontwikkelde. “Met zelfontwikkelde software registreerde ik op reis de hartslagen van de mensen die ik ontmoette en mijn eigen hartslagen. Op die manier zet ik cardiogrammen om in een unieke visuele beeldtaal.”

Het vertelt het verhaal van de mens in al zijn facetten in combinatie met de broosheid van het bestaan. Op jonge leeftijd verloor Stijn D’Hondt zijn moeder. Zijn fascinatie voor het menselijk leven en de dood op dat moment groeide, wat leidde tot een eigen visuele kunststijl. “De dood van mijn moeder was zeer ingrijpend en daarbij was er de rode draad in mijn familie van hartziekten. Dit vormde de inspiratie om iets te gaan doen met de hartslag vanuit een speelse, positieve en kwetsbare insteek.”

Geslaagde openingsavond

In samenwerking met Quatre Mains en 123-piano kreeg het openingsevent vorm. “De muziek- en dansvoorstelling van Upside Down zorgde voor een heel fijne en mooie openingsavond”, klinkt Stijn tevreden.

Het kunstwerk zal nog tot eind september te zien zijn in het stadscentrum.