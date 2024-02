Sterrenchef Tim Boury zet ‘Verse SprUiTjes’ in de kijker: nieuw platform voor podiumtalent

Ben je als particulier, organisatie of bedrijf op zoek naar verrassend lokaal podiumtalent? Dan is er nu www.versespruitjes.be. Op dit platform kunnen artiesten -muziek, woord en dans- uit de regio Midwest zichzelf aanprijzen.

Voor organisatoren biedt het platform een handige tool om gericht te zoeken naar podiumtalent dat perfect aansluit bij hun evenement, of het nu gaat om een coverband, een akoestisch duo voor een intiem huiskamerconcert, of een band die zorgt voor sfeervolle muziek tijdens een bedrijfsfeest.

In Midwest ontspruit talent

In de gloednieuwe campagnevideo die Midwest lanceert, komt lokaal talent tot leven, terwijl sterrenchef Tim Boury in de potten roert. Al kokend lijkt het alsof hij de muzikanten (E-liese, BENG! en Viktor Puype & the Greatest Band in the World) dirigeert. Dit keer dus geen haute cuisine, maar wel verse spruitjes van eigen bodem.

(lees verder onder de video)

“In 2020 lanceerde Midwest in samenwerking met de 16 Midwestbesturen het platform Verse SprUiTjes. Ondertussen zijn al 81 artiesten en groepen aangesloten. Met deze campagne hopen we niet alleen meer artiesten aan te trekken, maar ook dat organisatoren de weg naar het platform weten te vinden.”, aldus Ria Beeusaert-Pattyn, burgemeester gemeente Lichtervelde en voorzitter cluster cultuur bij Midwest.

Nieuw subsidiereglement

Maar dat is niet het enige nieuws. Voor organisatoren die publieke evenementen opzetten in Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden of Wingene (de aangesloten gemeenten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband cultuur) is er een nieuw subsidiereglement.