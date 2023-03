Stem voor de eerste Zwevegemse cultuurawards

Jaarlijks huldigt de gemeente mensen die zich op cultureel vlak verdienstelijk hebben gemaakt. Dit jaar worden daarbovenop voor het eerst twee cultuurawards toegekend. Het publiek mag stemmen.

De gemeente telt meer dan 25.550 inwoners. Dat betekent dat er een groot netwerk is van verbindingen en relaties tussen mensen en organisaties. Cultuur neemt daarin een belangrijke plaats in. Om het culturele werk aan te moedigen organiseert men een jaarlijkse huldiging van mensen die zich daarin verdienstelijk hebben gemaakt. Dit jaar wil men ook awards uitreiken.

Ook Young Talent cultuuraward

“We gaan op zoek naar een cultureel initiatief dat in 2022 écht het verschil heeft gemaakt in en voor Zwevegem”, zegt cultuurfunctionaris Ewout Impe. “Er zullen enkele initiatieven genomineerd worden, waarvoor de brede bevolking kan stemmen. De winnaar neemt de cultuuraward mee naar huis, de andere genomineerden krijgen een aandenken. Hetzelfde doen we met een Young Talent cultuuraward, voor jongeren tot en met 25 jaar die via cultuur de gemeente in beweging brengen.”

Een vakjury zal de genomineerden kiezen en daarna volgt een publieke stemronde via internet, van 12 april tot en met 10 mei. Wie iemand wil voordragen, kan dat via de website www.zwevegem.be/cultuurawards.

Verenigingen

Er worden ook weer mensen en verenigingen gehuldigd: verenigingen die in 2022 een promotie behaalden of een jubileum vierden, en mensen die 25, 35 of 50 jaar bestuurslid zijn van een vereniging of 25, 35, 50, 60 of 65 jaar spelend lid zijn van een dans-, zang-, toneel- of muziekgroep.

Verenigingen die mensen of zichzelf willen voordragen, moeten dat schriftelijk doen, tegen 2 april: Culturele Dienst, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem of via cultuur@zwevegem.be..

Afspraak op vrijdag 12 mei in het theatercentrum, om 19 uur. (GJZ)