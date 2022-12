Stefan Tanghe geeft fakkel als directeur De Grote Post door: “Doel van 70.000 bezoekers meer dan bereikt”

De Grote Post bestaat tien jaar en dat wordt niet enkel uitgebreid gevierd. Directeur Stefan Tanghe wordt opgevolgd door Lieve Moeremans. Ze werken nog tot eind dit jaar samen. Tien jaar na de opening is het cultuurcentrum, dat kan rekenen op 40 vaste medewerkers en 150 vrijwilligers, niet meer weg te denken uit de badstad.

Stefan Tanghe (62) had er een loopbaan als manager in de privésector op zitten toen hij na het project Literal (2003) in 2006 zakelijk leider werd van Theater aan Zee. De Oostendenaar werd er in 2012 weggeplukt om het nieuwe cultuurcentrum De Grote Post te leiden. Er werd voor 25 miljoen euro geïnvesteerd in het centrum, dat Oostende verder cultureel op de kaart moest zetten. Tien jaar later zijn er 40 vaste medewerkers en 150 vrijwilligers en is De Grote Post niet meer weg te denken uit de badstad.

Stefan Tanghe blikt tevreden terug : “In december 2012 was het de eerste keer dat Oostende een cultuurhuis van deze grootteorde kon openen. Hoogtepunten voor mij waren de ontmoetingen met mensen, medewerkers en vrijwilligers die samen De Grote Post hebben gemaakt tot wat het vandaag is. Het is veelzeggend dat we hier alle grote stadstheaters en muzieklegendes als Graham Nash ontvingen. Een belangrijke periode was ook 2016-2017. We bestonden toen vijf jaar en hadden al een hele weg afgelegd. Tom Lanoye nam toen zeven amateurtoneelverenigingen op sleeptouw voor het festival Vers. In dat jaar was er ook Gloed, een jaarwerking met Oostendse senioren en professionele dansers en we brachten toen ook de Oostendse visserij in beeld tijdens Zilt met Martin Heylen. Ik ben ook blij dat Chambres d’O, destijds ontstaan vanuit De Grote Post en met de andere culturele partners, nog steeds een vaste waarde is.”

Discussie

De periode 2012-2018 werd vooral gekenmerkt door discussies met het toenmalige stadsbestuur over budgetten en dat kwam de perceptie over het cultuurcentrum niet ten goede. “Dat klopt, maar je kan het de stad niet kwalijk nemen. Het was nieuw en weinigen hadden kennis over de uitbating en invulling. De eerste jaren deden we het met heel beperkte middelen. We hebben in dit gebouw wel een cultuurcentrum en reca-zaak geïmplementeerd en alle verenigingen zijn hier welkom. Destijds was het een doelstelling om 70.000 mensen te bereiken, evenveel als er inwoners zijn. Die aantallen halen we ruimschoots en steeds meer Oostendenaars gebruiken De Grote Post als ontmoetingsplek, maar als cultuurhuis hebben we nog een weg af te leggen. Je mag niet vergeten dat Oostende een stad is die nog maar sinds 2006 inzet op cultuur. Ik bewonder nog steeds het lef van het stadsbestuur van toen om een project als De Grote Post te realiseren.”

De Grote Post kort voor de opening. De stoeltjes in de grote zaal zijn nog niet geïnstalleerd. We zien vooraan v.l.n.r. toenmalig Cultuurschepen Nancy Bourgoignie, muziekprogrammator Serge Feys en programmator podiumkunsten Liv Laveyne. Achteraan v.l.n.r. toenmalig directeur cultuur bij de stad Martine Meire, schepen Martine Lesaffre, directeur Stefan Tanghe, Jan Goossens van de Brusselse KVS, die tijdelijk de podiumprogrammering opvolgde, en architect Dirk Engelen. © EFO

Het (nieuwe) stadsbestuur zorgde voor meer zekerheid met een meerjarenplan en de nodige centen. “In 2020 is er een doorlichting gekomen en daaruit bleek dat de financiering correct is en wat we vroegen terecht was”, zegt Stefan Tanghe. De rust keerde terug in het cultuurcentrum, waardoor ze de tiende verjaardag met een zekere financiële rust kunnen vieren.

Altijd gevolgd

Lieve Moeremans (43) heeft een mooie loopbaan in de culturele wereld uitgebouwd en zette de voorbije vijf jaar Brugge Plus (evenementen die leven brengen in de stad) op de kaart : “Ik ken De Grote Post van bij de opstart. De uitspraak om alle 70.000 Oostendenaars hier binnen te halen, is metaforisch. We zijn wel de plek waar elke Oostendenaar welkom is voor een voorstelling, vergadering van zijn vereniging of een pint aan de toog. Naar het idee van de bijenkorf heeft iedereen hier zijn eigen traject. In Vlaanderen wordt op een bijzondere manier gekeken naar dit huis. Het is niet als een ander cultuurhuis. Niet alleen al omdat er zeven dagen per week iets te doen is, maar omdat ze dingen doen die bijzonder zijn. Ze zitten op een hybride vorm tussen klassieke cultuurcentra en kunsthuizen. Hier wordt ingezet op participatie met een kunstzinnige insteek.”

De nieuwe directeur staat voor grote uitdagingen : “Externe factoren, zoals de energiecrisis en inflatie, spelen ook voor De Grote Post. We hebben 40 personeelsleden en een heel groot pand van 12.000 m². In mijn eerste jaar wil ik kennismaken met de medewerkers, Oostende, het publiek en de cultuurpartners.”

Toekomst

Stefan kiest bewust voor het afscheid van DGP : “Als je verhaal geschreven is, dan kan je ervoor kiezen om weg te gaan. Na tien jaar is het een juist moment.” De pionier weet wat hij wil. “Uiteraard zal ik blijven komen naar voorstellingen in De Grote Post. Samen met mijn vrouw, en dit keer blijf ik rustig zitten op mijn stoel. Mijn deur staat altijd open voor iedereen van De Grote Post die een vraag heeft. Maar ik ga niet als een schoonmoeder over het cultuurcentrumt waken. Mijn vertrouwen in het team en in Lieve is heel groot. Ik heb maar één raad voor haar en dat is om de mensen die hier komen om te werken of het gebouw te gebruiken, graag te zien. Lieve heeft een groot hart. Ik hoop dat ze het hart verzorgt en de mensen graag ziet”, zegt Stefan Tanghe. Hij heeft weinig concrete plannen. “Ik heb beslist om in 2023 niets aan te nemen. Ik ga zes maanden naar het buitenland om te bezinnen. Het wordt Costa Rica, waar mijn dochter en schoonzoon actief zijn. Hij heeft er een eigen opnamestudio El Studio CR. Ik wil er het land nog beter leren kennen en de zaken van op een afstand bekijken. Ik heb wel nog plannen, maar wil mezelf eerst tijd geven.”