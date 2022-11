Stedelijke Culturele Raad huldigt Ilona Ingels en Razor Reel

De Stedelijke Culturele Raad van de Stad Brugge reikte op zondag 6 november haar jaarlijkse Prijs van de Stedelijke Culturele Raad (SCR) en de Prijs Jong/Nieuw Cultureel Talent uit. Laureaten waren Ilona Ingels en Razor Reel

Hobo-speelster Ilona Ingels kreeg de Prijs Jong/Nieuw Talent. Haar vader kwam de prijs in ontvangst nemen, vermits Ilona op dit moment in het buitenland concerteert. Het internationaal bekende filmfestival Razor Reel won de Prijs van de SCR. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Met hoboïste Ilona Ingels, die haar eerste muzikale stapjes zette in het Brugse Conservatorium en nu wereldwijd optreedt, en het festival van de fantastische film Razor Reel, dat zijn 15de verjaardag vierde, heeft de Stedelijke Culturele Raad weer twee mooie laureaten. Zij tonen nog maar eens aan dat het artistieke talent in Brugge dik gezaaid is en blijft!”