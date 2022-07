Stap in de wereld van #LikeMe

Een hele zomer lang kun je je uitleven in de wereld van Caro en al je andere idolen uit het populaire Ketnet-programma #LikeMe. In de gloednieuwe belevingsexpo op de Blankenbergse Pier maak je de leukste foto’s in de decors uit de voorbije drie seizoenen.

Genoeg foto’s? Dan ga je uit de bol in de set van DANCE #LikeMe aan de hand van leuke tutorials of ontmoet je je favoriete personages tijdens een virtuele meet & greet.

www.ketnetvoorouders.be

