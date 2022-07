Stadswandeling door Kortrijk staat stil bij het industriële verleden van de Sint-Janswijk met de Vetex-site

Op zondag 3 juli organiseren de Cultuursmakers een stadswandeling door Kortrijk en staan ze stil bij het industriële verleden van de Sint-Janswijk met de Vetex-site, in het bijzonder George Washington. Na de rondleiding kunnen deelnemers genieten van een drankje in de cafetaria van DeVilla. De wandeling duurt twee uur en start om 14u aan het Belfort op de Grote Markt.

“Niet veel mensen kennen het verhaal van onze Kortrijkse George Washington. Het is het verhaal van wijd vertakte familiebanden, ondernemingen, migraties, uitvindingen, tegenslagen en successen. Een verhaal van Kortrijk, New York en Guatemala”, zegt Hilde Mahieu, lid van Cultuursmakers.

Hilde begon in 2018 als vrijwilliger bij de Cultuursmakers. “Ik heb me aangeboden omdat ik geïnteresseerd ben in cultuur. Daarnaast hou ik ook van organiseren en ondernemen. Een vereniging zoals Cultuursmakers is dus ideaal. Het biedt vrijwilligers de kans om te blijven bijleren door zelf cursussen aan te bieden.”

Cultuursmakers

Cultuursmakers is een sociaal-culturele vereniging waar groepen vrijwilligers gevarieerde culturele activiteiten organiseren. Die activiteiten gaan van lezingen, reportages, fototentoonstellingen, concerten, toneelvoorstellingen, theaterbezoeken en stand-upcomedy tot quizzen, cursussen, gegidste wandelingen, tentoonstellingsbezoeken, stadsverkenningen, daguitstappen en zelfs meerdaagse trips.

“Mensen en cultuur dichter bij elkaar brengen, daar gaan we voor”, besluit Hilde.

Reserveer je ticket via devilla@cultuursmakers.be. Leden betalen 6 euro, niet-leden 8 euro.