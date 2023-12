Stadsbestuur legt drie opties op tafel voor villa ’s Gravenwinkel

Het stadsbestuur is samen met het Leuvense immokantoor Teherbestemmen nog altijd op zoek naar een erfpachter voor de villa ’s Gravenwinkel op het gelijknamige domein op de hoek van de Fraeysstraat met de ’s Gravenwinkelstraat. Op vrijdag 26 januari om 14 uur in het stadskantoor heeft voor de geïnteresseerden een infosessie plaats, gevolgd door een rondleiding in het herenhuis.

Kantoren of woning

Hoewel er bij voorbaat weinig scenario’s uitgesloten worden om de villa te herbestemmen, legt het stadsbestuur drie opties op tafel. “De eerste mogelijkheid is dat de villa een koffiehuis wordt in combinatie met co-working: bedrijfsruimten voor kleine ondernemingen”, aldus schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf. “Plus eventueel een polyvalent lokaal voor lezingen en vergaderingen.”

“Ten tweede kan de villa een creatieve trekpleister worden met tentoonstellingsruimtes en kunstateliers, aangevuld met kleinschalige horeca. De derde en laatste optie is dat de villa weer aanknoopt met zijn oorspronkelijke functie en een woning wordt, al dan niet met bed and breakfast. Ook een hotel is een mogelijkheid. Sowieso zal de tuin in elk van de scenario’s publiek toegankelijk blijven.”

Op de Ferrariskaart

De tuin en een groot deel van de villa zijn wettelijk beschermd, wat betekent dat je er niet zomaar mee kunt aanvangen wat je wilt. Het historische domein staat als voormalige grafelijke verblijfplaats al vermeld op de Ferrariskaart uit 1770-1778. De hoofdtoegang situeerde zich vroeger aan de ‘s Gravenwinkelstraat. De site heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. De ruime tuin met elementen uit de 19de eeuw zal door de stad onder handen genomen worden, want nu ligt hij er verwaarloosd bij.

Benieuwd of er iemand gevonden kan worden die het verkrotte huis nieuw leven inblaast.