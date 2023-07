Stadsarchief van Brugge krijgt door digitalisering van oude documenten steeds minder bezoekers over de vloer

Het stadsarchief van Brugge krijgt steeds minder bezoekers over de vloer wegens de digitalisering van archiefdocumenten, die online consulteerbaar zijn. Vorig jaar kwamen er amper 951 mensen over de vloer. Voor corona waren dat er drie keer zoveel. Bijgevolg zal het stadsarchief deze zomer enkel in de voormiddag open zijn.

Vanaf volgende week maandag 17 juli tot en met donderdag 31 augustus zal de leeszaal van ons Stadsarchief op de Burg in Brugge enkel in de voormiddag open zijn. Schepen voor cultuur Nico Blontrock legt uit: “In de zomermaanden passen we de openingsuren aan.”

Virtuele leeszaal

“Door de toenemende digitalisering van archiefdocumenten onder meer door de stelselmatige uitbouw van onze virtuele leeszaal, www.archiefbankbrugge.be, die jaarlijks 30.000 virtuele bezoeken krijgt, zien we het bezoek aan de fysieke leeszaal nu al enkele jaren stelselmatig afnemen. In 2019 waren het nog 2.575 bezoeken, in 2022 amper nog 951 bezoeken.”

“Deze afname van het aantal fysieke bezoekers wordt mee in de hand gewerkt door het feit dat Brugge voor de burgers die langs kwamen voor een kopie van een oude bouwvergunning, sinds enkele jaren een digitale workflow aanbiedt met een ‘scanning on demand’-service.”

Expo

“De daling van bezoekers zet zich nog sterker door tijdens de zomermaanden. Als het mooi weer is, komen er weinig onderzoekers naar de leeszaal. Ze zal deze zomer enkel nog in de voormiddag open zijn, van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op maandagvoormiddag is de leeszaal nooit geopend geweest. De namiddagen is de leeszaal gesloten en dit voor de duur van zes weken.

“Het spreekt voor zich dat de telefonische bereikbaarheid en de digitale dienstverlening wel nog ‘s middag worden verzekerd. De expo ‘1000 bommen en granaten’ blijft wel open in de namiddag tot 16.30 uur”, aldus Nico Blontrock.