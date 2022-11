Stad zoekt figuranten voor Jeanne Panne-spektakel

Toerisme Nieuwpoort lanceert een oproep voor diverse figuranten in een uniek Jeanne Panne-spektakel volgende zomer.

Jeanne Panne was een volksvrouw die in de 17de eeuw in Nieuwpoort leefde en werkte. Jeanne de Deyster trouwde in 1617 met Jan Panne, een bakker in de Sinte-Mariestraat, de huidige Recollettenstraat. Jeanne werd onterecht beschuldigd voor hekserij en tot de brandstapel veroordeeld. Dit wordt vandaag nog altijd herdacht met onder meer een heksenbeeld van Jeanne Panne in de Willem De Roolaan. Driejaarlijks wordt ook het leven van Jeanne de Deyster herdacht tijdens de historische evocatie. De volgende editie vindt plaats op 7, 8 en 9 juli 2023. Het Marktplein vormt het decor voor een multimediaal avondspektakel.

Het leven en de tijdsgeest van de heks Jeanne Panne worden verbeeld met zang, dans, toneelspel en projectie. Overdag worden de binnenstad en het erf van de kinderboerderij terug gekatapulteerd naar de 17de eeuw met ambachten, garnizoenen en typische gebruiken van toen.

Bekende cast

Maaike Cafmeyer en Mieke Dobbels tekenen voor de hoofdrollen in het spektakel. De Nieuwpoort Concert Band onder leiding van dirigente Cindy Schrijvers verzorgt de livemuziek. Arrangementen zijn van Johan Bouttery. Scenario en regie zijn in handen van Bart Cafmeyer.

Om de verschillende taferelen extra levendig te maken, zoekt de stad Nieuwpoort enthousiaste figuranten. De rollen zijn van heel beperkt tot iets groter, maar allemaal onmisbaar om het verhaal van Jeanne Panne te vertellen. Wie zich geroepen voelt om deel uit te maken van dit grootse spektakel of een leuke tip heeft om Nieuwpoort aan te kleden als een 17de-eeuwse ‘heksenstad’, kan zich melden bij de Dienst Toerisme via toerisme@nieuwpoort.be of tel. 058 22 44 22. (PG)