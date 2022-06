Stad Oostende laat van zich horen met gloednieuw geluidslogo

Naast een beeldlogo, heeft Oostende voortaan ook een geluidslogo. Het vrolijke deuntje werd door Stad Oostende en Toerisme Oostende ontwikkeld om Oostende herkenbaar te maken in radiospots, podcasts, video’s en meer. Ook wie belt naar de stadsdiensten en eventjes moet wachten, krijgt het te horen.

Een ‘geluidslogo’ is een kort, herkenbaar deuntje dat je meteen associeert met een bepaald merk, in dit geval Stad Oostende. Net zoals veel bekende merken een unieke melodie gebruiken bij hun promotie, heeft nu ook Stad Oostende zo’n karakteristiek deuntje.

Op zoek naar het geluid van Oostende

Stad Oostende en Toerisme Oostende vzw ontwikkelden het logo samen met een gespecialiseerd productiehuis. Om te achterhalen hoe Oostende klinkt, gingen ze met verschillende muzikanten aan de slag om het DNA van de stad om te zetten in een geluidslogo.

Het resultaat is een opgewekte en eigenwijze tune, die de hele dag in je hoofd blijft hangen. In het geluidslogo zit zowel een pittige dosis rock ‘n roll als het onbezorgde vakantiegevoel dat eigen is aan de Stad aan Zee. Er is zowel een kort en bondig geluidslogo ontwikkeld, als een volledig nummer.

“Met de toenemende populariteit van podcasts en online video’s, is het enorm waardevol om als stad naast een visuele stijl, met een logo en huisstijl, ook een auditieve merkidentiteit te hebben. Het oor wil namelijk ook wat”, aldus Burgemeester Bart Tommelein. “Beluister het deuntje op je eigen risico, want je krijgt het niet meer uit je hoofd.”

Oostende in je oren

Het auditief logo van Oostende zal op verschillende plaatsen terugkeren. Wie belt naar de stadsdiensten of naar de partners van Stad Oostende, zoals het Economisch Huis of het Energiehuis en eventjes moet wachten, krijgt de melodie als wachtmuziekje te horen.

Ook de wekelijkse vacaturevideo op sociale media met een overzicht van de openstaande jobs bij Stad Oostende, zal de melodie gebruiken. En dat is nog maar het begin. Het geluidslogo wordt een herkenbaar element in onder meer video’s, radiospots en podcasts van Stad Oostende.