Stad Oostende koopt indrukwekkende collectie prentbriefkaarten Omer Vilain in Antwerps veilinghuis

De stad Oostende kocht bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts een heel zeldzaam en bijzonder lot van maar liefst 17.000 oude prentbriefkaarten van Oostende. Het lot bleek de collectie te zijn van wijlen Omer Vilain, voormalig stadsbibliothecaris èn medewerker van KW.

De dienst Cultuur van de stad stuitte eind vorig jaar bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts op een erg zeldzaam en bijzonder lot van maar liefst 17.000 prentbriefkaarten. De omvangrijke collectie biedt een unieke inkijk in het leven van alledag in Oostende van het eind van de 19de eeuw tot de vroege jaren 80 van de 20ste eeuw. Een bijzondere buitenkans, want de zeer omvangrijke prentbriefkaartencollectie is het levenswerk van Oostendenaar Omer Vilain (1924-2013). De aankoop betekent een belangrijke verrijking van de stedelijke erfgoedcollectie.

Omer Vilain, de chroniqueur van Oostende

Omer Vilain werd in 1944 bibliothecaris in de bibliotheek van Oostende. Vanaf 1962 werd hij er benoemd als hoofdbibliothecaris en bleef er actief tot eind jaren 80. Daarna zetelde hij tot 1994 als Oostends gemeenteraadslid. Vilain was auteur van meer dan 800 artikels in dagbladen en tijdschriften en schreef vier boeken over Oostende: Ostende… que voici, Langs ‘t hard Zand, Langs de Oostendse kateien en Langs de galerijen. Hij wijdde zijn hele leven aan het bijeenzoeken van de meest diverse prentbriefkaarten over het leven in Oostende en aan de kust, te dateren van eind 19de eeuw tot de vroege jaren 80 van de 20ste eeuw.

Van 1989 tot 2008 had Omer Vilain ook een veelgelezen rubriek Omer Vilain over de tijd van toen in De Zeewacht, de kusteditie van de Krant van West-Vlaanderen. Wekelijks liet hij er de lezers genieten van twee foto’s uit zijn rijke collectie, voorzien van deskundige commentaar.

De prentbriefkaartencollectie van Omer Vilain is een erg volledige verzameling, omvat verschillende zeldzame en waardevolle exemplaren én is bovendien in uitstekende toestand. De prentbriefkaarten geven een unieke inkijk in het leven van alledag: een dagje naar zee, het leven in de Oostendse hotels, pret tijdens processies en stoeten…

Voor 6.000 euro

De aankoop betekent een belangrijke verrijking van de stedelijke erfgoedcollectie. “Deze aankoop is een mooie aanvulling op de eerder aangekochte collectie glas- en filmnegatieven van de broers Antony, die beelden bevat die dateren vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw. De meerwaarde van de prentbriefkaarten is dat een deel van het beeldmateriaal ook van voor deze datum afkomstig is”, aldus Bart Plasschaert (CD&V), schepen voor Vrije Tijd.

“De dienst Cultuur van de stad Oostende zag de belangrijke waarde van de prentbriefkaarten voor de erfgoedcollectie van de Stad en kon de verzameling aankopen met een bod van 6.000 euro. Samen met erfgoedcel Kusterfgoed willen we dit unieke beeldmateriaal in de toekomst zorgvuldig digitaliseren. Dit om de kwetsbare stukken te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties en om via www.beeldbankkusterfgoed.be/oostende de schat aan informatie digitaal te ontsluiten voor het publiek.”