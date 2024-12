Stad Kortrijk trakteert op 3.500 burgers en bakjes friet

Het stadsbestuur houdt vast aan de traditie van de nieuwjaarsreceptie. Dit keer wordt er op 2025 geklonken op zaterdag 4 januari tussen 18 uur en 20 uur aan de Broelkaai.

De stad trakteert op 3.500 bakjes friet, 3.500 hamburgers (rund, kip, halal, veggie, vegan, koosjer en glucosevrije broodjes), 45 vaten pils (ook alcoholvrij), 200 flessen wijn en 300 flessen frisdrank en (spuit)water. Er zijn twee grote bars met elk 4 tapkranen én een snelle bar (waar enkel cola en pils te krijgen is). Alles wordt opnieuw in herbruikbare bekers en bordjes geserveerd. Er zijn hiervoor 15.000 herbruikbare bekers en 4.000 herbruikbare bordjes voorzien.

Wie het gebruikte materiaal terugbrengt aan één van de twee inleverpunten, krijgt een zakje chips in ruil. Breng je 20 exemplaren terug, dan maak je kans op één van de drie Kortrijk Cadeaubonnen ter waarde van 50 euro. Er is ook een mobiel ecoteam dat het terrein zal afschuimen op zoek naar weggegooid materiaal. En er zijn rolstoeltoegankelijke toiletten voorzien. De baruitbating gebeurt onder andere door medewerkers van basketbalclub Olympos Marke.

Burgemeester Ruth Vandenberghe heet alle Kortrijkzanen welkom, gevolgd door een traditioneel vuurwerk. Na het vuurwerk start DJ Lotto met plaatjes draaien. Een photobooth zorgt meteen voor een (gratis) geprinte herinnering. Kinderen leven zich uit in de glitterbar (met kindergrime en plaktattoos) of de Speelbus (een dubbeldekkerbus omgebouwd tot indoor speelparadijs). Een ballonplooier zorgt voor een leuk hebbeding voor de allerkleinsten.

“We nodigen alle Kortrijkzanen uit om samen met familie, vrienden en het vernieuwde schepencollege te klinken op het nieuwe jaar. We hebben heel veel goesting om er samen met alle inwoners een fantastisch 2025 van te maken en de nieuwe legislatuur in te vliegen. Het wordt het jaar waarin we Kortrijk met brio gaan besturen”, aldus Ruth Vandenberghe, burgemeester.

Er worden tot 3.500 Kortrijkzanen op de nieuwjaarsreceptie verwacht, als het weer meevalt. De stad raadt aan om met de fiets of te voet te komen.