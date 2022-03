“Stad genezen met gedichten”

Kunstenares Moniek Gheysen en haar team zijn met hun project ‘Poëtisch Tjolen door Kortrijk’ geselecteerd voor de Budgetgame, de tweede ronde van het Burgerbudget. Dat is een budget van 100.000 euro dat stad Kortrijk ter beschikking stelt om creatieve en vernieuwende acties uit te voeren.

Van 15 september 2021 tot 15 februari 2022 konden burgers via Het Burgerbudget een voorstel indienen om hun straat, buurt of wijk leefbaarder te maken. 41 voorstellen werden goedgekeurd en gaan nu de tweede fase in: de budgetgame. Een van de projecten die verder gaat is ‘Poëtisch Tjolen door Kortrijk’ van initiatiefneemster Moniek Gheysen en haar team Jill Maes, Dimitri Vercaemst en Charbel Abou Zeidan.

Als team willen we graag de kar trekken voor nog meer poëtisch schoons op openbare muren en of in verborgen hoeken van Kortrijk

“Ik droom er nog altijd van om mensen en muren te omarmen, om gedichten en waardevolle teksten kenbaar te maken aan een ruim publiek”, vertelt Moniek, die eerder al enkele gedichten van leerlingen uit het middelbaar liet aanbrengen in de inkom van de Beatrijszaal in het stadhuis.

“We zijn ‘De stad van de Gulden Sporen’, dus het kan nog beter. We kunnen onze stad genezen en gezonder maken met dichterlijke ingrepen.” Moniek haalde haar inspiratie voor het project bij het gedicht ‘Appel’ aan de Appelrotonde. “Als team willen we graag de kar trekken voor nog meer poëtisch schoons op openbare muren en of in verborgen hoeken van Kortrijk. ‘Widder tjolen’ zo graag en zo veel, vandaar ons voorstel om nog meer poëtisch te tjolen door Kortrijk.”

Verborgen hoekjes

Moniek, Jill, Dimitri en Charbel willen van de stad een poëtische beleving maken. “Door her en der losse woorden, gedichten en teksten aan te brengen op muren, panden en gebouwen. In alle genres zoals modern, stiftgedicht, handgeschreven, kruiswoorden, grafitti of klassiek. De ene uitvoering al meer in het zicht dan de andere. We doen ook graag een beroep op schoolgaande jeugd van de schilderafdeling van het VTI. We verwachten ook teksten van de jeugd in de eigen gebruikstaal”, zegt Dimitri Vercaemst. “Ik geloof dat immigratie een positieve impact moet hebben op de samenleving. Ik schilder hoopvolle en krachtige woorden in het Arabisch en in geometrische vormen”, zegt Charbel Abou Zeidan.

We doen ook graag een beroep op de jeugd en verwachten ook teksten in de eigen gebruikstaal

Jill Maes is een fan van het beletteren en aanbrengen van stickers in haar bedrijf Pink&Blue. “Het is een mooie uitdaging”, zegt ze. “We nemen de bewoners en toeristen mee en laten ze ‘tjolen’ door Groot-Kortrijk. Een boeiende wandeling om alle poëzie en verborgen hoekjes in en rond de stad te ontdekken.” Plaatsen kunnen onder meer Leiestraat, Koning Albertstraat, Diksmuidekaai, Lange Brugstraat en de Spoorweglaan zijn.

“Ik stelde dat ooit voor op de gemeenteraad: met die lange muur valt zeker iets aan te vangen”, aldus kunstenares Moniek Gheysen. “Al die jaren heb ik mij creatief ingezet om (vooral) op sociaal-cultureel vlak iets te betekenen voor onze stad. Een creatie is nooit af. Het creatieve is als een rivier, het blijft stromen.” Elke Kortrijkzaan van 16 jaar en meer kan tot 31 maart deelnemen aan de budgetgame.

100.000 euro

De deelnemer krijgt een virtueel budget van 100.000 euro en kan daarmee favoriete projecten aankopen. Projecten die minstens 50 keer aangekocht worden, gaan verder naar de laatste fase: de beoordeling door een burgerjury. Vanaf mei 2022 gaan de geselecteerde voorstellen in uitvoering.

Alle info staat op www.kortrijk.be/burgerbudget.