Stad Blankenberge bekroont mooiste carnavalsfoto’s

De winnaars van de fotowedstrijd Carnaval Fotogeniek 2023 zijn bekend. Amateur- en beroepsfotografen werden uitgedaagd om het beeld van carnaval vast te leggen. In totaal stuurden 22 fotografen hun mooiste kiekjes die beoordeeld werden door de werkgroep Immaterieel Cultureel Erfgoed van het Blankenbergse Carnaval.

De mooiste beelden kregen een plaatsje in de expo in de benedenhal van het stadhuis. Bezoekers konden er ook stemmen voor de Publieksprijs. Marion Van Maris mag zich de trotse winnares van Carnaval Fotogeniek 2023 noemen; An Van Heule en Peter Ryngaert sleepten respectievelijk de tweede en derde prijs in de wacht. Ook Kathleen Vermote viel in de prijzen en zij won de felbegeerde Publieksprijs. Alle winnaars ontvingen van het stadsbestuur een geldprijs.

“Nadat carnaval twee opeenvolgende jaren geannuleerd werd, zijn we verheugd opnieuw te kunnen terugblikken op een volwaardige en geslaagde editie van onze fotowedstrijd”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kathy Kamoen (Open VLD). Alle inzendingen zijn binnenkort permanent te zien in de Beeldbank van de Erfgoedcel Kusterfgoed.

(foto WK)