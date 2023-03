Sprookjesachtige streetart in hartje Hooglede dankzij DZIA: “Verwondering en enthousiasme is groot”

De gemeente Hooglede lanceert op 23 april de kindvriendelijke wandeling ‘Op hazenpad’, met streetart van de bekende kunstenaar DZIA. Die is er momenteel aan de slag. Wij gingen even langs.

We spreken DZIA terwijl hij de contouren van een metershoge zwaan neerzet op een gevel aan de achterkant van De Gulden Zonne in hartje Hooglede. Eenmaal dat grote oppervlak klaar is, laat hij zijn kenmerkend lijnenspel los op de tekening. Dat doet hij volledig op gevoel, een feest om te zien. DZIA is een straffe naam op vlak van street art, op nationaal en internationaal vlak. Zijn identiteit en leeftijd houdt de man – die Limburgse roots heeft – liever geheim, maar zijn werk is bijzonder herkenbaar in binnen- en buitenland. Veelal gaat het om dieren: vossen, vogels, herten en hazen.

“Het idee erachter is dat ik de dieren weer een plaats geef in een stedelijke omgeving”, aldus DZIA. “Ik maak ook altijd werk van het hoofd en de ogen, zodat ze zeker die expressie meekrijgen.”

Eigen stijl

Zijn werk vind je in heel wat grootsteden, maar in West-Vlaanderen is het aantal publieke werken van DZIA op één hand te tellen. Het bekendste West-Vlaamse werk is voorlopig de lange blauwe vinvis op de parking van het station in Oostende, gemaakt naar aanleiding van het streetartfestival The Crystal Ship in 2021. De kunstenaar is al 15 jaar bezig, maar sinds hij zijn eigen stijl heeft gevonden, raakt zijn werk ook steeds bekender bij een breed publiek.

In Oostende maakte hij al een indrukwekkende mural van een vinvis. © The Crystal Ship

DZIA komt in Hooglede terecht op vraag van de dienst Toerisme. Die plannen een kindvriendelijke poëtische wandeling vanaf zondag 23 april. Daarvoor inspireerden ze zich op Kruimeldief, dierensprookjes van dichter en toneelschrijver Omer Karel de Laey (1876 – 1909) uit Hooglede. Aan Trimard wordt het startschot gegeven. Op een zucht daarvan vind je al een eerste werk: een haas. Straks verschijnt er in het straatbeeld onder meer nog een mol.

In samenspraak met de gemeente bekeek DZIA welke dieren vereeuwigd konden worden. Naast een haas, is er ook al een zwaan. “Ik plan een viertal werken deze week”, aldus DZIA. “Qua locatie hoefden we het niet ver te zoeken. We hebben het voordeel dat veel gebouwen eigendom zijn van de gemeente. De ondergrond maakt niet zoveel uit, maar hoe gladder, hoe beter natuurlijk. Voor deze werken moet ik geen hoogtewerker inschakelen en werk ik met een ladder, dus het gaat vlot.”

Pionierswerk

Tijdens zijn eerste mural lokte hij al wat kijklustigen. “Veel mensen stoppen even om te kijken, slaan een praatje of steken hun duim omhoog. Het is heel fijn om die verwondering en dat enthousiasme te zien bij de mensen. Dat gaat van jong tot oud. Je voelt dat er de laatste jaren wel een mentaliteitswijziging is op vlak van street art. Vroeger kregen we al eens iets naar het hoofd geslingerd, vandaag komen mensen spontaan een kop koffie of een koekje aanbieden”, grijnst DZIA.

Dat er in een gemeente als Hooglede nog geen of amper street art is, vindt hij een opsteker. “Het voelt een beetje aan als pionierswerk. Ik kom hier niet zo vaak, maar ik heb op weg naar hier wel al veel leegstaande gebouwen en boerderijtjes gezien. Dat prikkelt mij wel om terug te komen.”