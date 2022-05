Sloop Groeningeabdij gestart: “Einde werken voorzien in september 2024”

Stad Kortrijk houdt rekening met het werftransport naar aanleiding van de afbraakwerken. Heidi Debels, de Minder Hinder coördinator van de stad, legt uit:

“Het is niet de bedoeling dat de mensen die in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Groeningestraat wonen al het werfverkeer te verwerken krijgen. We gaan bij de grootste transportmomenten een test doen met verkeerslichten. Deze staan tussen de ingang en het Plein, ter hoogte van het Square Hotel. Hierdoor proberen we het transport te herleiden naar de Gentsesteenweg. Als blijkt dat dat goed werkt tijden de sloopwerken, zouden we dat ook doortrekken naar de bouwwerken zelf.”

De herontwikkeling van de Groeningeabdij is een belangrijke motor in de kandidatuurstelling van Kortrijk als Culturele hoofdstad 2030. De stad investeert zeven miljoen euro in de bouw van deze ambitieuze tentoonstellingssite. Het museum Kortrijk 1302 komt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk vanaf juli.