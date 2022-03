Skeletten gevonden in Oostkerke: werken stilgelegd

Nauwelijks enkele dagen na de start van de werken voor de vernieuwing van Oostkerke dorp worden die al terug stil gelegd. De reden? Er werden maar liefst zeven volledige skeletten gevonden in een eerder onbekende gedempte gracht, waardoor verder archeologisch onderzoek zich opdringt.

Opmerkelijke ontdekkingen in het lieflijke polderdorpje Oostkerke. Onder het wegdek van de Processieweg, in de schaduw van de Sint-Kwintenskerk, werden de voorbije dagen tijdens de werkzaamheden voor de dorpskernvernieuwing maar liefst zeven volledige skeletten aangetroffen.

Ze bevinden zich in een voormalige begraafplaats die zich bevindt in de gedempte bedding van een gracht en lagen allen begraven, in grafhouding, op hetzelfde niveau. Volgens de archeoloog die de werken opvolgt, Jeroen Vande Borre, dateert de gracht uit de 11de-12de eeuw en liep de waterweg dwars door het dorp. Dat zou af te leiden zijn uit de verkleuringen in de ondergrond die de archeologen deze week bloot legden.

De zeven skeletten werden intussen minutieus verwijderd voor verder onderzoek. Ze kunnen uit de periode 15de tot 18de eeuw dateren maar nader onderzoek moet daar meer duidelijkheid over brengen.

Overleg

De archeologische opgravingen lopen dus simultaan met de rioleringswerken en wegwerkzaamheden in de Processieweg en de Sint-Guthagostraat. De archeologische putten situeren zich aan de achterzijde van de kerk. Omdat de kerk zich vroeger meer in deze richting bevond, is de kans groot dat de begraafplaats tot ver voorbij de bestaande kerkhofmuur liep.

Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) wijst erop dat het belangrijk is dat we de geschiedenis over Oostkerke goed inventariseren. “De archeologen moeten de tijd krijgen voor hun werk maar anderzijds dringen we aan op een snelle voortgang van de werken waarvan de duurtijd op minstens anderhalf jaar wordt geschat.

Volgens archeoloog Vande Borre gaat het om een belangrijke vondst die leidt tot nieuwe informatie over het Oostkerkse verleden. “Mijn team graaft momenteel op, meet uit en inventariseert de vaststellingen. Daarna kan de aannemer starten met de aanleg van de riolering. De uitvoering van de plannen komt dus niet in het gedrang”, zegt de archeoloog. Na overleg met alle betrokken diensten en partijen wijst een ruwe schatting op een vertraging van een drietal weken.

De twee weken voor archeologische opgravingen die voor deze fase in de initiële planning waren opgenomen, zijn hier niet in vervat. Concreet zou de Processieweg en de Sint-Guthaogstraaat dus tegen de bouwvakantie zijn afgewerkt. De archeologen sluiten zeker niet uit dat er ook elders in het dorp nog archeologische vondsten opduiken.

(PDV)