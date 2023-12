Sint kreeg meer dan 5.000 tekeningen

Ook dit jaar kreeg Kortrijk meer dan 5.000 ingekleurde tekeningen binnen in de Sintbussen die verspreid stonden over de stad en deelgemeenten, goed voor acht volle zakken en vijf kartonnen dozen. Via de tekeningen konden de kindjes meedoen aan een wedstrijd en werden acht winnaars geloot.

Sintbussen zijn jaarlijks een succes en niet alleen voor de Sintwedstrijd. “Er worden altijd honderden verlanglijstjes in gedeponeerd en dit jaar maar liefst 400 tuutjes. Het is een prachtige traditie”, zegt Kelly Detavernier, schepen van evenementen. Uit alle wedstrijdtekeningen werden acht winnaars getrokken: Adam (7), Imke Galant (4), Jeanne Derammelaere (3), Ila Defour (7), Matteo Roze (8), Noor Vandecasteele (6), Luca Van Den Driessche (3) en Cyril Latuer (1). Drie winnaars krijgen een fairtrade pakket van het “Huis van het Kind”, vijf winnaars krijgen een Kortrijk cadeaubon.